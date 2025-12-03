Raja T.3 – Kouta Innami - la chronique BD

Résumé : {Raja T.3} débute sur une discussion entre un étrange et dangereux personnage et un vieil homme machiavélique nommé Shanaq. Avec leur armée, ils préparent une descente sur un village de pirates, les Coqs des mers, là où se sont réfugiés Chandragupta et Kautilya. Les envahisseurs ont une technique particulière, perverse et violente pour imposer leur puissance. Comment nos deux héros vont-ils sauver ce village hébergeant beaucoup de femmes et d’enfants ?

Critique : Le troisième tome de cette série démarre sur la mise en place d’un plan horrible par Shanaq et l’immonde Takshaka. Kautilya et Chandragupta auront besoin de toute leur intelligence et de toute leur force pour contrer le piège qui se referme autour d’eux. À l’image des opus précédents, on est beaucoup plus intrigué par la manière dont les deux compagnons comptent réussir ce tour de force que par leurs chances de réussite. En effet, on craint peu pour leur vie et pour cause : ce sont des personnages historiques. Ils ne risquent pas de mourir avant d’entrer dans l’histoire. Pourtant, le danger est grand et l’attente nous tient en haleine. Les combats sont âpres et nécessitent tout l’investissement des héros. Le temps nécessaire à régler l’aventure des Coqs des mers nous interroge vraiment sur un point : comment Kautilya parviendra-t-elle à réunifier l’Inde en si peu de temps, et donc de pages ? La réponse est simple, le récit se finit bien plus sur un cliffhanger et un suspense que sur une fin ouverte. La série semble n’avoir pas pu se continuer et c’est bien dommage, car on aurait aimé suivre Kautilya et Chandragupta jusqu’à la réalisation de leurs rêves. Malheureusement, l’histoire s’arrête sur un effet d’annonce correspondant à ce que l’on attendait depuis le premier tome, et auquel nous n’aurons pas le plaisir d’assister. On s’attachait à ce groupe d’aventuriers et à cette folle entreprise historique de l’unification de l’Inde.

Dans la postface, l’auteur, Kouta Innami ne donne pas plus d’explications sur l’arrêt de la série que sur les raisons de cet arrêt. Nous resterons donc sur notre faim en arrivant à la dernière page de ce troisième tome.

Et nous regrettons d’autant plus cette conclusion abrupte que le dessin est toujours aussi précis, aussi explosif et aussi dynamique. L’histoire est si forte que les moments d’humour nous sortent presque du récit. L’encrage fin, les personnages stylisés, les décors réalistes et les lignes de vitesse apportent une fougue à la narration visuelle. Le flash-back de la seconde moitié du livre intrigue au départ et, quand la révélation arrive, on le voyait certes venir, mais on éprouve une certaine satisfaction. Néanmoins, nous devrons nous séparer avec une certaine tristesse de Kautilya, Chandragupta, et même du marchand Zamran à l’aube de cette nouvelle épreuve incroyable qui les attend. Au travers du combat entre Chandragupta et Takshaka, ce sont deux visions du monde, deux idées de la royauté qui se combattent. L’aspect politique est ainsi toujours présent même quand l’action reprend le dessus.

Raja T.3 termine la série, mais en l’ouvrant vers une suite que nous n’aurons pas. On le regrette, il nous reste ces trois tomes et notre imagination pour rêver de la suite de ce récit qui peut parfois manquer de suspens, mais pas de surprises.