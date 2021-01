Karmela Krimm . T1 . Ramdam Blues - Lewis Trondheim, Franck Biancarelli, Walter - chronique BD

Résumé : Karmela Krimm était policière à Marseille. Suite à une opération ayant mal tourné, elle a accepté de porter le chapeau et est devenue détective privée. Habituée aux affaires qui paient peu, elle ne peut refuser l’offre faite par Florence Perrini d’enquêter sur le récent assassinat de son mari, président de l’OM. Faisant équipe avec Tadj, colosse au service de la veuve, elle arpente la ville, du Panier aux quartiers nord, à la recherche d’informations.

Il y a quelques années, lire une bande dessinée signée Lewis Trondheim dans la collection Troisième vague des éditions du Lombard aurait semblé assez improbable.

Si le créateur de Lapinot nous a habitué depuis ses débuts à s’emparer de genres divers, cela fait un petit moment qu’il diversifie ses collaborations.

Lewis Trondheim, Franck Biancarelli, Walter / Le Lombard

Pour sa deuxième avec Franck Biancarelli (après Connaissance ultime, sixième tome d’Infinity 8), il livre un scénario bien ficelé et malin, porteur de son humour d’autant plus décalé ici qu’associé à un contexte et à un dessin particulièrement réalistes. Biancarelli croque Marseille, la ville dans laquelle il vit, sous toutes ses coutures et avec grande précision, représentant bien des lieux comme des situations habituelles dans la cité phocéenne.

Lewis Trondheim, Franck Biancarelli, Walter / Le Lombard

Ce premier tome de Karmela Krimm ménage avec brio la chèvre et le chou : polar classique et humour décalé, action et mise en perspective, archétypes et personnages singuliers, série tout public efficace et exigence qualitative. C’est ainsi le genre d’album qui peut faire du bien à des lecteurs très variés.