Sauvage – Rosalia Radosti – la chronique BD

Fougueuse et intrépide, Sauvage est une princesse destinée à régner, et pour cela elle doit se marier. Trouvera‑t‑elle un homme capable de l’aimer, de gouverner à ses côtés… et surtout de la laisser aussi libre qu’elle l’a toujours été ?

Résumé : Le roi et la reine du royaume du Val des Roses donnent naissance à une unique fille qu’ils décident ensemble d’appeler Sauvage. Un nom à l’image de la femme qu’ils espèrent la voir devenir : courageuse, forte et libre. Enfant, Sauvage a le loisir de grandir au cœur de la nature, souvent en pantalon, loin des rouets et des livres d’heures. Elle passe une enfance heureuse, salissant quantité de ses habits, au grand désespoir des blanchisseuses du château. Lorsque vient l’âge de se marier, ses parents souhaitent lui trouver un époux qu’elle saura aimer et qui pourra la protéger. Les prétendants se succèdent, mais Sauvage les refuse un à un, n’ayant aucune crainte d’exprimer ce qui lui déplaît chez chacun d’eux. Jusqu’au jour où, dans la forêt, elle rencontre Rodrigue, un garçon jeune et joueur comme elle… Est-ce là le début d’une heureuse idylle ?

Critique : L’autrice italienne Rosalia Radosti, illustratrice et metteuse en scène signe avec Sauvage, (Selvaggi dans son titre original), sa première bande dessinée. En traduisant et en éditant cet album, les Éditions Ankama offrent au public français l’occasion de découvrir un univers à la fois romantique et fantastique.

Librement inspirée de La Belle au Bois dormant, Radosti livre ici le portrait d’une jeune fille qui ne rentre pas dans l’image que l’on se fait d’une princesse. Dès l’enfance, Sauvage préfère se rouler dans la gadoue et observer les grenouilles plutôt que rester enfermée auprès des rouets. En grandissant, elle apprend à monter à cheval et à tirer à l’arc. Les robes ne la gênent pas, mais elle leur préfère volontiers les culottes portées par les hommes. Ses parents l’aiment telle qu’elle est, mais, lorsqu’elle atteint l’âge de se marier, ils l’encouragent à accepter l’idée d’un époux qui pourrait la protéger et la chérir quand ils ne seront plus là.

S’ouvre alors le bal des prétendants, que Sauvage éconduit les uns après les autres, sans jamais manquer de franchise. Jusqu’au jour où, dans la forêt, elle rencontre Rodrigue, un garçon aussi joueur qu’elle, occupé à observer un mystérieux oiseau rouge. Rapidement inséparables, ils passent tout leur temps libre ensemble. Et lorsqu’il se présente au château pour demander sa main, Sauvage est convaincue d’avoir trouvé l’amour. Mais devenue épouse, sa vie change. Au même moment, le royaume se trouve fragilisé par un événement dramatique. Face à l’adversité, Sauvage découvre aussi la versatilité des êtres et la tromperie des hommes : Rodrigue est-il vraiment le prince charmant qu’elle a tant attendu ?

L’album s’ouvre comme un conte charmant, fleur bleue, et presque naïf… avant de basculer progressivement vers un récit plus sombre et plus complexe. Que présageait cet oiseau rouge, symbole d’amour mais aussi de feu ? De conte, Sauvage glisse doucement vers la fable et l’aventure.

La bande dessinée rassemble tous les codes de la romantasy : amour, action et souffle fantastique. Le récit se déroule sur un temps long, sans jamais perdre le lectorat, grâce à des transitions naturelles et efficaces. Le dessin, très proche de l’animation, se distingue par le soin apporté aux costumes, aux décors, à la gestuelle héroïque comme aux expressions des personnages. Les couleurs, vives et chaleureuses, donnent de l’ampleur à certaines scènes. L’autrice se saisit plusieurs fois de pleines pages pour illustrer des moments forts de l’histoire. Le décor végétal – en particulier les fleurs – occupe une place importante, renforçant l’ambiance romantique de l’ouvrage. Quant à la couverture, elle se distingue par une finition dorée qui encadre un portrait élégant de Sauvage, arc en main et regard déterminé.

Entre conte et roman d’initiation, Sauvage séduira les lecteur·ices qui accepteront de se laisser emporter dans cette histoire d’amour, d’audace… et de larmes.