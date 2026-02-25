Skara, Chasseuse de Monstres T.1. Les Portes d’Odin - Letizia Depedri, Jérôme Le Gris - la chronique BD

Résumé : Une jeune guerrière Viking au caractère bien trempé se retrouve embarqué, à cause d’une "petite" erreur, dans une quête dont le destin de Midgard dépend ! Heureusement elle pourra compter sur un prêtre froussard et une "sorcière" qui n’a pas sa langue dans sa poche pour l’épauler dans cette aventure digne d’une saga.

Critique : Nous connaissions le travail de Jérôme Le Gris grâce à ses séries de dark fantasy, l’adaptation de Hawkmoon de Moorcock n’étant pas le moindre de ses travaux. Aussi, avions-nous hâte de voir ce qu’il allait nous proposer sur une bande dessinée destinée à la jeunesse. Comment allait-il relever ce défi ?

Pour répondre à cette question, commençons avec l’univers de Skara, Chasseuse de Monstres. Après la légende Arthurienne, Jérôme Le Gris monte un peu plus au nord pour explorer d’autres légendes et mythologies, celles de la Scandinavie. Un terrain de jeu rêvé pour un scénariste de fantasy ! Il nous propose de suivre Skara, une jeune fille née avec un talent rare, le don du Loup, faisant à la fois sa force et sa malédiction. A peine la page de titre tournée que nous la découvrons en plein combat sur la piste d’une créature qu’elle doit détruire prononçant cette phrase "j’ai 15 ans et j’aime pas trop les gens", le ton est donné... Mais une question demeure comment en est-on arrivé là ?

© Letizia DEPEDRI, Jérôme LE GRIS, 2025 Editions Glénat

Grâce à des flashbacks, méthode qui nous a parfois un peu sorti du récit, nous apprenons que Skara, de rage, en quête de vengeance après le meurtre de sa mère par des pillards et face au silence des dieux auraient mis le feu au temple d’Odin. Mais rien ne se passe comme prévu, car ce qu’elle prenait pour des légendes s’avère bien réel ! Et il fallait que ce temple soit en prime l’une des portes protégeant Midgard mettant en rogne le Père de toutes choses, le dieu des rois, Odin !

Avec humour mais tout en conservant la dureté des légendes nordiques, ce côté dark que Jérôme Le Gris sait faire, le scénariste nous propose une quête initiatique avec des héroïnes badass, Skara et Rùna, et une prêtre maladroit, Bojan. Un trio que nous avons pris plaisir à découvrir et à suivre ! La dynamique de ce trio, bien qu’assez classique, fonctionne très bien et nous sommes rapidement attachés à eux et à leur quête...

Nous n’avons pas encore évoqué la dessinatrice, Letizia Depedri, dont nous n’avions pas encore vu le travail. Son trait rond permet d’atténuer le côté sombre de cette histoire et nous a complètement emporté. Son travail participe pour beaucoup à la réussite de cet album. Son dessin dynamique donne du rythme à ce récit et nous a permis de rester dans l’histoire lors de ces allers-retours que nous évoquions un peu plus haut.

© Letizia DEPEDRI, Jérôme LE GRIS, 2025 Editions Glénat

Ce premier tome est une incursion en jeunesse réussie pour Jérôme Le Gris et une très belle découverte du travail de Letizia Depedri. Deux autres tomes sortiront cette année, sur les six que comptera cette série, et nous avons hâte de découvrir où cette histoire va nous emmener...