Soara et les Bâtisseurs Fantastiques T.3 - Hidenori Yamaji - la chronique Manga

Résumé : La quête que leur a confié le Roi des monstres s’annonce encore plus compliqué que prévu. Pourtant, Soara et les nains bâtisseurs mettront tout en œuvre pour la mener à bien en aidant au passage les monstres à trouver un foyer...

Critique : Après leur rencontre avec le Roi des monstres, Soara et le trio de nains bâtisseurs repartent sur les chemins pour retrouver Kahyô, la Maîtresse de Kilik. Sans nouvelles d’elle depuis son départ de sa demeure, le Roi craint le pire, un sentiment compréhensible quand on sait qu’elle souhaitait rencontrer les trois Seigneurs régnant sur la terre, la mer et le ciel pour réaliser ce qui relève du miracle... les apaiser !

© Hidenori YAMAJI, 2025, SHOGAKUKAN, Kana

Les choses ne sont jamais simples et les dernières nouvelles de Kahyô mentionnaient un passage par « Wirewood, le bois de l’errance », une forêt très justement nommé dans laquelle les repères sont brouillés L’occasion pour Hidenori Yamaji de nous embarquer dans de nouvelles créations absolument fantastiques… Nous avons retrouvé avec plaisir la recette qui nous avait séduit dans les deux premiers tomes. Le juste dosage entre péripéties, créations cosy et humour.

Le mangaka réussit à renouveler les moyens d’explorer les thématiques qui semblent lui tenir à cœur, à savoir le foyer et la famille. Autant celle que l’on ne choisit pas avec l’épisode rocambolesque des Cait Sith que celle que nous nous choisissons délivrant ce joli message avec humour grâce aux mignons, Korpokkurs, et à l’impressionnant, Golem.

Une nouvelle fois, et au risque de nous répéter, quel plaisir de retrouver le dessin rond et dynamique de Hidenori Yamaji que nous adorons tant ! Il est intéressant de noter que la fin de ce tome laisse planer de nombreuses interrogations qui annoncent une suite des plus intéressantes...