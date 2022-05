Spawn Edition spéciale 30e anniversaire - Todd Mcfarlane - la chronique BD

Résumé : Mercenaire sans scrupules, Al Simmons est mort mais a passé un pacte avec le Diable afin de revenir et revoir la femme qu’il aime... Ce pacte en a fait un Hellspawn, un guerrier de l’Enfer, qui cherche à échapper à l’emprise du malin...

Critique : On ne peut pas parler de retour lorsqu’une réédition vient remettre dans le paysage un personnage qui a connu son heure de gloire. Spawn n’a pas eu l’occasion de retrouver le chemin du petit ou grand écran, mais c’est sur de petites planches de comics qu’on pourra le retrouver en mai ou, mieux encore, le découvrir pour ceux qui ne le connaissaient pas. Emblématique comic des années 90, cette série a renouvelé le genre de manière scénaristique et graphique, imposant d’autres histoires que celles des canons Marcel et DC. Cette histoire est différente car son héros est vraiment, littéralement, un méchant. Enfin, dans un souci de se racheter et d’être bon, cet ancien marine accepte d’être un envoyé, un combattant du Diable. Le titre n’était donc pas menteur... Pourtant, dans sa quête de son ancienne humanité, à laquelle il se rattache par l’amour qu’il a porté pour une femme qui a finalement refait sa vie, il va traquer les pires ordures, les personnes et les démons les plus abjects, pour reprendre l’adage combattre le mal par le mal. À travers des tueurs, des violeurs et des cyborgs, le lecteur peut voir un New York assez sordide et des combats violents.

© Delcourt / Mcfarlane

Si le déroulé des évènements, en chapitres comics assez habituels, n’est pas spécialement originale, le rendu graphique est lui, notamment pour l’époque, incroyablement atypique. On retient plusieurs exemples : un monstre répugnant, aux segments longs et menaçants et au ventre rebondi et ridicule, peut aussi bien prouver l’envie de faire du neuf que les sourires faux et visages veules des présentateurs TV, des passants et flics des rues, bien plus que les corps bodybuildés ou les armes massives. Évidemment, c’était plus rare de voir un coeur arraché et encore battant, chose plutôt banalisée désormais, mais il faut souligner que Spawn a été un précurseur dans ce domaine de gore dans les combats, là où Spiderman ne faisait jamais saigner ses ennemis...

© Delcourt / Mcfarlane

Comic culte par excellence, Spawn a la chance de bénéficier d’une réédition anniversaire pour ses trente ans, agrémentée d’une postface de Mcfarlane qui explique notamment pas mal de détails, d’un choix graphique d’une case ou la récurrence d’un personnage. Une édition à posséder pour les initiés comme les profanes.