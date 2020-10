Spectaculaire, la nouvelle émission de divertissement du service public

News : Ils et elles vont faire des cascades, jongler, proposer des tours de magie, enchaîner des pirouettes. Cent cinquante personnes, plusieurs nationalités. L’assistance les applaudira et le maître de cérémonie, Jean-Marc Généreux, recevra aussi quatre artistes (Christophe Maé, Louane, Amir et Marie-Claude Pietragalla), tandis que le public décernera un prix spécial qui portera son nom et récompensera le numéro le plus "spectaculaire". On nous dit que ça sera autre chose que "Le Plus grand cabaret du monde" présenté pendant des années par Patrick Sébastien, parce qu’il y aura des innovations en ce qui concerne les décors. Ceux-ci changeront grâce à la technique du "mapping".

De son côté, l’imitateur-animateur a été mis sur la touche par France 2. Depuis l’arrêt de son divertissement, il ne décolère pas. Parmi ses griefs, il ne voit pas la différence entre cette nouvelle émission qui débarque ce samedi et celle qu’il animait. A quelques innovations technologiques et tournoiements de serviettes près, nous non plus. Mais wait and see.