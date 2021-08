Super environman. T.1 . Sous les déchets, la plage – Thomas Priou, Bruno Madaule - la chronique BD

Résumé : {Superenvironman T.1 : sous les déchets, la plage} nous raconte comment un père tente de devenir le super-héros défenseur de l’environnement sous la poussée – ou la contrainte – de sa petite fille.

Quoi de plus touchant qu’un papa qui devient un super-héros pour l’amour de sa fille ? Et quoi de plus ridicule qu’un homme qui se transforme en super-héros sans super-pouvoirs, sans même vraiment comprendre ce pour quoi il se bat, d’autant qu’il s’avère un peu trop paresseux pour se renseigner ?

Ce mélange détonnant pose les bases de cette nouvelle série Bamboo. Le format court des histoires (elles se déroulent sur une demi-page, comptez donc deux gags par page) place cette BD à mi-chemin entre le strip et le gag en une planche.

Deux personnages tiennent le récit sur leurs épaules, le père et sa fille Léa. Et bien sûr, c’est mademoiselle qui a la conscience écologique que son père essaye d’acquérir. Ce qui ne lui facilite pas la tâche pour sauver la planète.

Doté d’un long poil dans la main, d’un physique loin des pectoraux explosifs d’un Superman, Superenvironman a décidé de commencer par se créer un costume en tissu recyclé !

Mais cette BD, qui nous fait souvent sourire, a aussi le mérite de nous rappeler que le réchauffement climatique, comme adversaire, a la carrure d’un Dark Vador voire même d’un Thanos ! Comment le battre ? Comment même seulement le repousser ? Ou lui résister ? Cette BD n’offre pas vraiment de réponse, mais elle soulève des pistes de réflexion. En effet, nos deux héros vont avoir fort à faire et dans leurs péripéties, nous permettant de comprendre par là pourquoi le problème se développe et pourquoi il est difficile à appréhender et à combattre.

Thomas Priou, Bruno Madaule / Éd. Bamboo

Mais tout cela nous est conté avec humour, et le dessin de Thomas Priou suit la piste des gags de Bruno Madaule. Personnages stylisés aux gros nez – sauf Léa rassurez-vous – qui courent, sautent, s’emballent et s’agitent en contraste avec d’autres qui se tiennent absolument statiques. Les décors simples offrent des palettes de couleurs vives, presque sucrées parfois, qui nous rappellent la prépondérance de Léa dans cette histoire, même si c’est son père que l’on suit la plupart du temps.

Les gags sont des gaufriers de deux bandes de trois cases pour former un double strip. Chaque saynète dispose de son titre, une technique classique mais qui fonctionne toujours quand les titres sont bien choisis, comme c’est le cas ici.

Superenvironman T.1 : sous les déchets, la plage est une série qui démarre sur les chapeaux de roue, avec un anti-héros notoire pour nous aider, entre deux rires, à prendre conscience que la catastrophe climatique frappe à notre porte. Heureusement – ou pas -, c’est Superenvironman qui va lui ouvrir !