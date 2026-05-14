Super Gau – Bea Davies – la chronique BD

Un album de fiction qui explore de façon originale les résonances du tsunami qui a frappé le Japon en 2011 et provoqué la catastrophe de Fukushima.

Résumé : Sendai, 11 mars 2011, jour de la catastrophe. Un homme tente de passer un appel depuis une cabine téléphonique avant d’être englouti par le tsunami qui ravage la ville. L’individu appelle un numéro à Berlin. Dans la capitale allemande, les vies de différents habitants très différents en apparence – la jeune Léa, jeune femme de 18 ans un peu perdue, Nacho, un homme d’origine turc qui vient d’écrire un roman, l’éducatrice Josie… – mais tous reliés entre eux par un mince fil, et dont les chemins se croisent progressivement. La catastrophe provoquée par le tsunami provoque chez ces différents personnages des résonances plus ou moins fortes.

Critique : L’acronyme GAU désigne en allemand Größter Anzunehmender Unfall, soit le « pire accident possible », sorte de scénario du pire. Le titre Super-GAU, amplifié par la vague choisie pour la couverture, rappelle ainsi l’ampleur de la catastrophe qui a marqué l’histoire du Japon. Après un incipit sur l’archipel qui met en scène un personnage dans la catastrophe, Bea Davies prend le lecteur à contrepied pour situer son intrigue à Berlin, la ville d’adoption de la dessinatrice. C’est donc depuis la capitale allemande que l’on ressent l’écho de la catastrophe, à travers les médias – l’autrice représente le suivi de l’information en Allemagne via la presse, la radio et la télévision – et le destin de différents personnages apparemment sans liens, mais qui finissent par se croiser. Le récit suit les déambulation de ces personnages d’âge et de situations très différentes (la mère célibataire, la jeune femme perdue, l’immigré turc, le SDF…) mais qui ont pour point commun d’être un peu perdu. La catastrophe les touche d’une manière ou d’une autre, sans qu’ils en aient toujours pleinement conscience.

© Bea Davies / Steinkis

La narration intrigue : pourquoi suit-on ces différents personnages, que l’autrice ne présente pas toujours immédiatement, et qu’est-ce qui les relie entre eux ? Si les premières séquences peuvent déconcerter, les trajectoires des individus finissent par progressivement s’enchâsser, jusqu’à l’épilogue. Le récit véhicule entretemps une certaine poésie, née de la quête de personnages qui se cherchent et des effets qu’un événement à l’autre bout du monde puisse affecter nos existences.

© Bea Davies / Steinkis

Bea Davies opte pour un dessin en noir et blanc rehaussé de nuances de gris. On sent l’influence du manga dans la composition des pages et la représentation expressive des personnages. L’autrice alterne entre séquences dialoguées et moments contemplatifs, notamment lorsqu’il s’agit de représenter Léa, dont les rêves sont marqués par l’eau.

Album intriguant et poétique, Super-GAU rappelle que nous sommes tous reliés, d’une manière ou d’une autre.