Superman vs Wonder Woman – Gerry Conway, José Luis Garcia Lopez, Dan Adkins – la chronique BD

Résumé : En pleine Seconde Guerre mondiale, les États-Unis développent le fameux « projet Manhattan » qui consiste à développer l’arme nucléaire, de façon à devancer sur le plan technologique l’Allemagne et le Japon. Les recherches scientifiques nécessaires à l’élaboration de la bombe font l’objet de convoitise : le Reich et l’Empire japonais envoient chacun un super-soldat pour pouvoir s’emparer des secrets de fabrication… Pendant ce temps, Superman et Wonder Woman s’affrontent sur une question morale : faut-il ou non laisser les États-Unis disposer de l’arme nucléaire ?

Critique : Publié pour la première fois en 1977, Superman vs Wonder Woman est un récit relativement court (72 pages) doté d’une narration et d’un graphisme assez typique de cette époque, avec des aplats de couleurs, de nombreuses bulles de pensées qui explicitent l’action des personnages et des combats épiques. Comme son titre l’indique, l’histoire promet l’affrontement entre deux super-héros emblématiques de l’univers DC. Derrière le caractère alléchant du combat – qui n’occupe in fine qu’une partie modeste de l’histoire – se cache une question morale, qui fait tout l’intérêt de cette histoire : fallait-il laisser les États-Unis développer l’arme atomique ? Wonder Woman est horrifiée à l’idée de savoir qu’un État, même démocratique, puisse obtenir une telle puissance de feu, quand Superman s’avère adepte de realpolitik. Opposés sur cette question, les deux super-héros s’allient cependant lorsque le programme nucléaire américain est menacé par les forces allemandes et japonaises. Cette menace est incarnée par deux super-soldats, le Baron Blitzkrieg et un samouraï nommé Sumo. Si les super-héros ne prennent pas une ride, ces super-vilains ont quant à eux assez mal vieilli et s’avèrent caricaturaux, tant sur le plan graphique qu’en terme de caractère. Le lecteur amateur de ces univers passera cependant outre ce défaut assez commun à l’époque.

© Gerry Conway, José Luis Garcia Lopez, Dan Adkins / Urban pour l’édition française

Cet album de grand format, qui inaugure la collection « DC Treasury Books », est soigneusement présenté. Il est doté d’un papier qui imite le jaunissement des vieux journaux, une initiative qui ravira les amateurs de vintage. Mené de façon efficace par Gerry Conway, auteur prolifique et reconnu pour avoir créé les super-héros Firestorm et Commander Steel, Superman vs Wonder Woman s’avère une lecture réjouissante et un bel objet qui intègrera sans rougir la bibliothèque des amateurs de l’univers DC.