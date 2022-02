Tassili – Maadiar, Fréwé – la chronique BD

Résumé : Nous sommes au début du Néolithique. La jeune Djané vit avec son clan de chasseurs-cueilleurs dans un Sahara verdoyant et riche en ressources. Lorsqu’elle a terminé ses tâches, Djané dessine sur les parois rocheuses de la Tassili’n’Ajjer. Elle a également investit un espace loin des regards, où elle tente de domestiquer la nature en semant des graines… Une pratique mal comprise des siens, qui valorisent la chasse, associée à la virilité des hommes. Djané souffre également des coutumes de son clan, qui offre toutes ses femmes à un seul guerrier dominant, quand elle aspire à choisir librement l’être aimé.

Tassili investit un sujet peu traité en bande dessinée : la préhistoire. Le titre de l’album renvoie aux fabuleuses fresques rupestres du Tassili’n’Ajjer, un espace classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le récit se déroule plus spécifiquement la période de transition entre le paléolithique des chasseurs-cueilleurs et le néolithique, période où les hommes se sédentarisent et développent l’agriculture et l’élevage. À travers son héroïne Djané, l’album interroge le rôle des femmes dans cette transition. En décalage vis-à-vis des normes patriarcales de son clan, Djané invente une autre voie, bientôt suivi par l’homme qu’elle aime, Doro. Le duo d’auteurs met ainsi en scène dans le néolithique un questionnement très contemporain sur la place des femmes dans l’histoire et la permanence d’une domination masculine. Après tout, nous ignorons pratiquement tout de celles/ceux qui ont réalisé les fresques rupestres du Tassili’n’Ajjer : pourquoi exclure qu’il s’agissait de femmes ?

Maadiar, Fréwé – La Boîte à Bulles

Cette idée scénaristique pertinente est cependant brouillée par le choix d’insister assez lourdement sur les violences sexuelles subies par Djané de la part de Ghat, l’homme fort du clan qui, selon la tradition en vigueur, est le seul à pouvoir avoir des relations intimes avec les femmes en âge de procréer car il est le meilleur chasseur. Si traiter des violences sexuelles dans la préhistoire – un sujet dont on ne sait à peu près rien – n’est pas en soi une mauvaise idée car elles ont très probablement existées, montrer ces scènes sur plusieurs pages et en faire un ressort scénaristiques central apparaît plus discutable. Il y avait sans doute d’autres voies pour traiter de l’émancipation féminine, en soulignant davantage la pratique artistique de Djané ou en insistant sur le clivage entre chasseurs/cueilleurs et (futurs) agriculteurs au sein du clan.

Maadiar, Fréwé – La Boîte à Bulles

Parmi les satisfactions de l’album, les dessins à l’aquarelle de Fréwé parviennent à donner vie à ce Sahara vert si éloigné du notre. Cette reconstitution s’avère intéressante pour comprendre que le changement climatique actuel – s’il est totalement inédit par sa rapidité – s’inscrit dans un cycle bien plus ancien. La postface de la conservatrice du patrimoine Pauline Rolland – par ailleurs un peu trop scolaire – éclaire les causes et les conséquences des modifications climatiques au Sahara.

S’il n’est pas exempt de défauts, Tassili a le mérite d’explorer une période peu traitée en bande dessinée, et d’interroger avec notre regard contemporain la question de la place des femmes dans l’histoire des hommes.