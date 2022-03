The Kong Crew T2, Hudson Megalodon – Eric Hérenguel - la chronique BD

Résumé : "The Kong Crew T2, Hudson Megalodon" nous permet de retrouver Virgil et les autres compagnons d’infortune laissés en bien mauvaise posture, dans un Manhattan dominé par des animaux préhistoriques où règne en maître Kong le gorille géant ! Comment ces pauvres humains vont-ils se sortir de cette jungle urbaine et survivre aux prédateurs multiples qui la peuplent ?

Critique : Tout démarre avec un vol de reconnaissance de l’armée US au-dessus de Manhattan. Les pilotes se retrouvent face à Kong, qui lance une attaque de ptérodactyles, entraînant la chute d’un des aviateurs. Le commandant de l’escadrille se réveille en nage, victime d’un cauchemar. Cauchemar ? Pas tant que ça. Il se rappelle qu’un de ses hommes, Virgil, est perdu au cœur de l’endroit le plus dangereux du monde.

Virgil et les autres personnages qu’on avait quittés sont bien tous là, à rôder dans Manhattan, entiers pour l’instant, mais peut-être pas pour longtemps. Sans oublier Spit le Teckel, qui survit du mieux qu’il peut en fuyant sans cesse les nombreux dinosaures affamés de la ville.

Le récit se construit en jonglant d’une situation à l’autre, d’un personnage à l’autre. Entre Virgil perdu dans Manhattan, Irvin le journaliste qui tente de survivre de son côté, la troupe envoyée pour ramener Virgil, et Betty, de l’autre côté du mur, qui lance une campagne afin de sauver Spit, le lecteur navigue avec plaisir entre humour et aventure.

Sans oublier la tension liée aux troupes de carnivores, aux serpents géants et à Kong, l’immense gorille que rien n’effraye.

D’ailleurs, quand cette tension explose, le dessin la rend encore plus forte. Eric Hérenguel se fend d’un style réaliste, qui renvoie aux vieux sérials des années trente, - et le contexte de l’histoire le justifie bien -. Les combats épiques, la mise en scène qui accentue le spectaculaire et les pointes d’humour – on laisse le soin de découvrir Martha -, contribuent à nous immerger dans l’histoire. On apprend quelques informations importantes sur ce monde, mais comment tout cela va-t-il évoluer ? Le tome trois nous le dira, si Kong ne le dévore pas en route.

The Kong Crew T2, Hudson Megalodon est la suite d’un récit palpitant, mélangeant action et humour, fantastique et aventure. Révélations et courses-poursuites sont au programme de ce deuxième opus réussi.