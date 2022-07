The Magic Fish – Trung Le Nguyen – la chronique BD

Résumé : Tiến est un adolescent de 13 ans d’origine vietnamienne qui vit depuis sa naissance aux États-Unis avec ses parents. Il a parfaitement assimilé grâce à l’école la langue et les habitudes américaines, au contraire de sa mère, Hièn, dont il est très proche. Couturière, cette dernière parle peu anglais et ressent encore la douleur de l’exil. Mère et fils ont instauré un rituel quotidien : après le dîner et les devoirs, ils s’installent ensemble pour lire des livres en anglais, pour que Hièn améliore sa maîtrise de la langue. Leur choix se porte en particulier sur des contes que Tiến lit à sa mère, qui partage à son fils les variantes vietnamiennes qu’on lui a raconté dans son enfance. Mais l’adolescent est lui-même tiraillé lorsqu’il prend conscience de son homosexualité : comment en parler à ses parents, alors qu’il ne connaît même pas le mot vietnamien ?

Critique : Ce premier roman graphique de Trung Le Nguyen, que le qualificatif young adult – trop attrape-tout – ne suffit pas à caractériser – met en scène le pouvoir des mots et de l’imaginaire littéraire pour parler de thématiques complexes, ici l’exil et l’homosexualité. L’auteur construit son récit autour de trois trames narratives qui sont intelligemment imbriquées entre elles, et qui sont matérialisées sur la planche par des couleurs distinctes : le présent que vit Tiến (en rouge), le passé qui a conduit ses parents à l’exil vers les États-Unis (en jaune) et les contes que partagent mère et fils (en bleu). Les situations et les sentiments des contes racontés par Tiến éclairent le présent des personnages dans un élégant jeu d’écho qui rappelle au lecteur la capacité de la littérature à mettre des mots et incarner nos propres sentiments. Trung Le Nguyen montre à quel point on lit et/ou on raconte des histoires pour mieux comprendre le monde et soi-même, et que cette caractéristique est constitutive de l’homme. Le récit s’appuie ainsi sur trois contes : la version allemande et vietnamienne (Tâm Cam) de Cendrillon – librement adaptés par l’auteurs – et la version d’Andersen de La petite sirène. L’artiste explicite ses choix dans une postface très intéressante.

Trung Le Nguyen / Ankama pour l'édition française

Le graphisme repose sur un dessin au trait assez fin et des aplats de couleurs, avec des décors qui sont mobilisés dans la mesure où ils servent la narration. L’artiste sait varier son découpage pour dynamiser la lecture : les parties dédiées aux contes s’écartent fréquemment du gaufrier pour donner davantage de place à l’imaginaire. Sur les choix de représentation, le dessinateur affirme dans la postface avoir « considéré que chaque personnage avait un vocabulaire visuel différent, influencé par ses expériences personnelles » et donc que « la façon dont chaque personnage envisage l’histoire qu’il raconte est basée sur les choses qu’il aurait pu voir et connaître ». Le conte Tâm Cam correspond ainsi à l’imaginaire d’Hièn et de sa tante qui lui a raconté l’histoire, à savoir le Vietnam des années 1950 marqué par le style colonial français. Loin d’être anodine, cette attention pour la contextualisation graphique des contes sert le propos de l’auteur, qui démontre que ces récits imaginaires sont toujours situés quelque part et font régulièrement l’objet de réinterprétations. Le lecteur découvrira ainsi avec curiosité – et une certaine dose d’effroi – la chute de la version vietnamienne de Cendrillon.

Trung Le Nguyen / Ankama pour l'édition française

The Magic Fish est un bel album qui mêle habilement contes et tranche de vie pour traiter de l’intégration après l’exil et de l’acceptation de soi, à travers un héros homosexuel, Tiến, dont on comprend bien vite qu’il est le double de l’auteur. Une lecture émouvante qui séduira à la fois les adolescents et les adultes.