The Ride-On King - Yasushi Baba - chronique BD

Résumé : La République de Prussie est une nation récente, fondée dans un recoin de l’Asie centrale, il y a de cela 15 ans. Elle doit son indépendance à l’initiative d’un seul homme, Alexandre Ploutinov, qui en est désormais président à vie. Ce dernier, homme fort vénéré par son peuple, ceinture noire dans tous les arts martiaux, n’a qu’une seule passion : dompter ! Il adore chevaucher et manœuvrer tout ce qui peut l’être, machines comme animaux. Motos, chars, avions de chasse, chiens, chevaux, requins… rien ne lui a encore résisté. Sa vie est devenue monotone mais son emploi du temps surchargé l’empêche de partir explorer le monde, à la recherche de nouvelles montures…

L’histoire débute lorsqu’un jour, alors que Ploutinov chevauche son tigre de compagnie dans la rue, il se retrouve ciblé par une attaque terroriste. Repoussant sans aucune difficulté les assaillants, il est malgré tout victime d’un dommage collatéral et se retrouve écrasé par la tête de sa propre statue... Assommé, il se réveille alors au fond d’une grotte et, en en sortant, tombe nez-à-nez avec deux jeunes filles croisant le fer avec un dragon et usant de magie. Se croyant sur un plateau de tournage, il doit se rendre à l’évidence lorsque, en aidant les filles, Ploutinov se retrouve sur le dos du dragon et éprouve une sensation de chevauchée qu’il n’avait jamais connue auparavant. Ce monstre est bien fait de chair et de sang, et ce monde fantastique dans lequel il se trouve n’est pas le sien… Débute alors l’aventure que Ploutinov attendait tant, avec tout un tas de nouvelles montures à dompter !

Yasushi Baba / Kurokawa

Nous n’allons pas nous mentir, n’importe quelle personne qui lirait ce résumé pourrait croire à un poisson d’avril. Mais non, The Ride-On King est un véritable manga, dernier né d’un genre très populaire au Japon : l’isekai. Le principe en est simple : le héros est un individu normal qui se retrouve soudain transporté dans un univers parallèle, totalement différent du sien (Vision of Escaflowne, Gantz ou Re:Zero sont quelques exemples de ce type d’histoire).

Yasushi Baba, connu pour sa longue série Karate Shoukoushi Kohinata Minoru, nous offre ici sa propre vision de l’isekai, avec un protagoniste moins banal que d’habitude puisque chacun aura reconnu en Alexandre Ploutinov la parodie d’un certain président Russe. En réalité, il s’agit moins d’une satire que d’une exploitation narrative des nombreux mèmes qui ont pu éclore sur Internet, où l’on voit Vladimir Poutine chevauchant toutes sortes d’animaux sauvages. L’auteur avoue d’ailleurs lui-même que ces montages l’ont inspiré.

Autant dire qu’une bande dessinée qui a pour point de départ la caricature d’une caricature ne laissait que la curiosité comme moteur de lecture… Et contre toute attente, The Ride-On King s’est avéré être une bonne révélation !

Yasushi Baba / Kurokawa

Clairement, l’histoire ne se prend pas au sérieux. A l’instar de son alter-ego qui jouit d’une image de toute-puissance, Alexandre Ploutinov se révèle imbattable, arrêtant un camion à mains nues dans un monde et maîtrisant seul un dragon dans un autre. Mais passé ce point, The Ride-On King cache quelques surprises.

On aurait ainsi pu croire qu’un héros mu par la seule volonté de chevaucher le plus de choses possible (?!) aurait manqué de profondeur mais l’auteur évite en partie cet écueil. Ploutinov a beau être extrêmement fort, il débarque dans un univers dans lequel il a d’énormes lacunes et ne peut rien seul (ce manque de connaissances permet d’ailleurs à l’auteur d’expliquer au lecteur les règles de cet univers). Sans le rendre amical, l’auteur le dote d’une certaine sensibilité : Ploutinov respecte toutes les formes de vie, humains comme animaux, et il a conscience de n’avoir pas toujours bien agi dans son ancienne vie et voit dans ce nouveau départ un moyen d’expier ses fautes.

Saki et Bell, les deux jeunes filles rapidement rencontrées, s’éloignent quant à elles du stéréotype de la “princesse à sauver” puisqu’elles sont loin d’être nées de la dernière pluie et voient surtout en l’homme et sa force un moyen de se faire de l’argent…

Yuyushi Baba nous épargne aussi l’habituel fan-service du premier tome de manga pour garçons et il n’y a donc pas de poitrines démesurées et de peaux dénudées outre-mesure - hormis le magnifique poitrail musclé de Ploutinov qui se ballade toujours torse nu -, ce qui est assez appréciable pour être souligné.

Yasushi Baba / Kurokawa

Au final, The Ride-On King se révèle très surprenant une fois la dernière page tournée, mais pas pour les raisons attendues. Certes, le concept qui donne son impulsion à l’histoire est complètement loufoque mais les différents personnages se révèlent intéressants, tout comme le scénario qui alterne entre humour et sérieux. Le dessin est par ailleurs classique mais très bien maîtrisé, ce qui ajoute à la qualité de l’œuvre.

Cinq tomes de The Ride-On King sont pour le moment parus au Japon. Il faudra voir si l’auteur parvient à maintenir le mélange subtil qu’il crée dans ce premier tome, mais celui-ci donne en tout cas envie de lire et découvrir la suite des aventures d’Alexandre Ploutinov, le “Roi Chevauchant”.