The Unexpected Goddess T.3 – Tsukasa Arima, Hana Amasaki et Yuu - la chronique BD

Le troisième et dernier tome de ce manga basé sur le roman de Hana Amasaki, dont Yuu a réalisé le character design, est dessiné par Tsukasa Arima. On arrive à la conclusion de cette trilogie qui en laissera dubitatif plus d’un...

Résumé : Ce troisième volume nous permet de retrouver Yulith, et ses deux gardes du corps, Kyte et Kirick. Il profite d’un moment de pause pour pique-niquer dans la forêt du domaine où Yulith attend de savoir si elle sera choisie comme élue par la déesse Lilianna. Le pique-nique tourne court car quelque chose de néfaste flotte dans l’air. Yulith se sent mal et ses deux amis se mettent sur la défensive. Ils quittent la forêt, intrigués mais Kirick semble en savoir plus qu’il ne prétend sur ce phénomène...

Critique : Le dénouement est proche et les intrigues encore cachées se dévoilent. Le processus de sélection s’accélère et Yulith n’est pas au bout de ses surprises, heureusement elle pourra compter sans réserve sur Kyte pour la protéger. Mais quel jeu joue donc Kirick ? Les personnages secondaires des tomes précédents sont toujours présents et évoluent pour intervenir dans le final de l’histoire. L’axe majeur de ce récit n’est pas le mystère entourant la déesse Lilianna mais bien la relation entre les trois protagonistes, Yulith, Kyte et Kirick.

S’il planait encore un doute là-dessus, l’auteur confirme bien dans une note de fin de récit que c’est l’évolution finale de cette relation d’amitié qui marque la fin du manga, et non la résolution de l’intrigue de la déesse qui… ne se résout pas, étant secondaire. Autant le savoir tout de suite pour éviter la frustration. Nous ne savons pas si c’est faute de succès que la série a dû s’arrêter et qu’il a fallu trouver une justification, ou si c’est une fin très ouverte, façon La neuvième porte, le film de Roman Polanski, où le voyage compte plus que l’objectif. En tout cas, nous quittons le trio, plus soudé que jamais, en route pour l’épreuve finale, dont la résolution restera inconnue.

Un extrait du premier tome

Le style graphique reste dans la lignée des deux tomes précédents, deux pages de couleur pour l’introduction dans la forêt et ce moment de paix avant la tension, puis le noir et blanc accentué de trames de gris. Les personnages sont dessinés façon manga, petit nez et grands yeux avec un encrage très fin.

L’humour est toujours présent dans la relation des trois protagonistes ainsi que l’enjeu des classes sociales. Si on est content que le trio se soude enfin, dépassant ses secrets pour s’épauler, on est un peu frustré de ne pas voir l’issue de l’intrigue autour de la déesse qui est quand même un moteur majeur de l’action du récit.

En fait, en referment ce dernier tome, on se retrouve à attendre la suite de l’histoire, dont on sait qu’elle ne viendra pas… Sensation bizarre.

The Unexpected Goddess T.3 conclut d’une manière surprenante cette trilogie aux personnages drôles et attachants avec une fin complètement ouverte, peut-être un peu trop.