Un dernier été au cimetière - SantaMatita – la chronique BD

Résumé : Le mois d’août débute. Dans la moiteur estivale, une famille se prépare pour ses vacances. Il lui faut boucler la boutique, prendre la route et arriver à son lieu de destination : un cimetière en Italie dont les allées sont investies comme un camping de bord de plage. Voilà, le décor est planté et l’histoire peut commencer. Enfin… Les histoires, car ce roman est fait une chronique des vies de toutes celles et ceux qui ont décidé d’investir les cryptes et tombeaux familiaux. Cela pourrait paraître morbide et pourtant, c’est plein de vie !

Critique : La fin août, c’est le bon moment pour nous de revenir sur cette parution de la fin du mois de mai de cette année : avant de tourner notre regard vers les nouveautés, cette lecture prolonge encore un peu le temps des vacances en suivant les aventures et les mésaventures de vacanciers d’un genre particulier.

Le récit est plein de vie, des enfants qui crient et qui s’amusent, des gens qui râlent, des romances amoureuses, des adolescents qui se cherchent, des familles qui se retrouvent. Des rencontres se font, dans les allées du cimetière, comme elle pourrait se faire dans celles d’un camping « Ah …Bonjour, vous venez d’arriver ? » « C’est votre premier séjour ici ? » , « attention, il y a la queue à la douche », « venez prendre un café ». Sauf qu’ici pas de tentes ou mobil home, les caveaux de famille servent d’habitation.

Les vacanciers investissent les cryptes des défunts de leur famille… Certains sont des habitués et les ont décorées, aménagées et dotées en confort, mais pour les primo-arrivants l’installation est plus spartiate comme un couple d’italo-américains avec leur jeune garçon Cosmo y débarque pour la première fois suite au décès des parents de la jeune femme, Diletta. Décédés subitement dans un accident de voiture, ils ont été inhumés quelques jours auparavant.

Dans ce lieu, la mort demeure présente à chaque instant et tous les résidents cultivent le souvenir de ceux qui les ont quittés, mais chacun à leur manière. Ils côtoient la mort sans omettre de célébrer la vie et les vacances. Subtilement, les lecteurs découvrent que pour certains, il y a des douleurs qui s’apaisent et d’autres, non ; des moments de catharsis et de souffrance. La présence de générations multiples, des enfants aux couples de personnes âgées donne aussi à voir comment la mort résonne à travers les âges.... : entre chasse aux fantômes et philosophie, entre dérision et gravité.

Ce roman n’est donc pas exempt de réflexion, mais il se lit avant tout comme une fiction. D’autant plus que l’autrice introduit un élément qui vient semer le trouble parmi les occupants…. Un matin, ils découvrent par le biais d’une affiche que « Suite à des contrôles réalisés le 15 août dernier, nous sommes au regret de vous informer que le droit d’habitation de toutes les cryptes est momentanément révoqué ». Que va-t-il se passer ? Quelles vont être les réactions de chacun ? Individualisme ou solidarité ? Resistance ou passivité. Aux lecteurs de le découvrir.

© SantaMatita / Ankama pour la traduction française

L’autrice SantaMatita de son vrai nom Serena Ferrero est une jeune dessinatrice italienne actif depuis 2017, elle publie avec cet album son premier roman graphique après s’être frotté à l’illustration et à de courtes histoires dessinées. Son trait est assez minimaliste, mais assez vif et cru, par certains égards, il se rapproche de celui de certains mangas. Il n’en demeure pas moins également chaleureux et tendre. Les couleurs et le choix de l’aquarelle comme technique de dessin, rendent ce cimetière lumineux sans enlever à cet environnement si singulier, une étrangeté familière.

Nous pouvons remercier les éditions Ankama et leur travail de traduction qui nous permet de découvrir en français cet album. Le format de l’ouvrage est à l’échelle des histoires qui y sont contés : intimiste. Plus grand qu’un format poche, mais de taille plus modeste qu’un format classique de roman graphique. Une juste taille qui permet une lecture fluide et plaisante. Une belle manière de conclure la période estivale.