Un père - Jean-Louis Tripp - La chronique BD

Résumé : Jean-Louis Tripp, fils aîné d’une fratrie, doit faire face à la mort de son père, figure immense de la famille, et va tenter dans ce roman graphique de décortiquer les images gravées et les souvenirs entachés qui marquent la vie d’un enfant puis d’un adulte.

Critique : Comme l’a si bien dit Alexandre Astier dans son rôle de psy dans Bref 2, "au final, c’est toujours la faute des parents". La littérature a dû en effet passer par l’autobiographie pour se chercher d’abord des soutiens, puis des coupables, et la bande dessinée a eu droit au tournant du roman graphique pour aller encore plus vite dans cette introspection, encouragée par des générations désormais plus ouvertes, plus à l’écoute, plus dans l’envie de ne pas répéter les mêmes erreurs ou de ne pas les enterrer dans le silence. Jean-Louis Tripp est donc de ceux-là, lui qui a vécu avec une famille que l’on ne peut que considérer comme normale, et qui a eu son lot de traumatismes que l’on ne peut que considérer finalement que comme normaux. Figure centrale de l’œuvre, désormais décédé, le père est un homme assez autoritaire, rompu aux joutes de l’éducation nationale et à l’engagement communiste, faisant régner non pas une peur, mais un respect peut-être immérité. En se replongeant dans ses souvenirs, en discutant avec sa mère, divorcée et qui a donc perdu son mari avec qui elle a tant partagé, il se revoit enfant, souvent livré à lui-même de manière littérale, puisqu’il s’est perdu à 2 ans lorsque personne ne le surveillait, et qu’il s’est réveillé une nuit où son père était parti pour rattraper sa mère enfuie... "C’était une autre époque" revient en effet en boucle, avec cette voix qui semble allier nostalgie et culpabilité mêlées.

© Casterman / Tripp

Les habitués du style de Jean-Louis Tripp retrouveront bien sûr ce trait particulier, plus proche de Le Petit Frère que de Magasin Général, très émouvant car il touche de nouveau à cette corde sensible qu’est la famille, et il y a en effet presque ce frémissement dans les contours d’une forêt, ce tremblement au moment de raconter un adultère si longtemps tu, et en même temps une joie spontanée lorsqu’il s’agit de refaire la fin des classes ou un bon repas, et parfois tous les sentiments mêlés, à l’image de ces vacances en URSS, dans les pays de l’Est où la désillusion politique et familiale vont s’entremêler, le dessin captant à la fois le déni et la déception d’un père qui sera bien passé par tous les états, depuis un assassinat dans un rêve jusqu’à la froideur d’un rocher pour accueillir ses cendres.

© Casterman / Tripp

Roman graphique qui, s’il n’a pas l’originalité d’un premier à laisser entrevoir cet espace intime de l’enfance et de mettre en son centre le père, se construit avec finesse et avec vérité, rappelant sans le dire le pacte autobiographie scellé par tant d’auteurs avant Tripp...