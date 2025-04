Une histoire de la Comédie-Française T.1 : C’est la faute à Molière ! – Michaël Le Galli, Virginie Augustin – la chronique BD

Un récit documentaire bien construit et bien senti sur l’histoire de la Comédie-Française, institution majeure du théâtre français qui a un peu plus de 400 ans d’existence.

Résumé : Quand, par qui et dans quelles circonstances a été fondée la Comédie-Française ? Est-ce vrai que c’est Molière qui est à son origine ? Comment cette ancienne institution – l’une des plus ancienne de l’histoire de France – a-t-elle survécu aux soubresauts de événements, et en particulier de la Révolution française, elle qui était associée au pouvoir monarchique ? Comment le statut des comédiens, autrefois rejeté de la communauté des croyants en raison de leur métier et qui n’avaient pas le droit à une sépulture digne de ce nom, a-t-il évolué au fil du temps ? C’est à toutes ces questions, et bien d’autres encore, que répond cette Histoire de la Comédie-Française, dont le nom est – comme le rappelle bien le titre de l’album – souvent associé à Molière, qui constitue notre guide dans ce périple.

Critique : Une histoire de la Comédie-Française, vénérable institution à l’image quelque peu poussiéreuse dans l’opinion : voilà un sujet qui pourrait paraître franchement rasoir pour une bande dessinée documentaire. Et pourtant, cet album n’a rien d’ennuyeux : porté par un duo inspiré, il nous fait traverser le XVIIe et le XVIIIe siècle, jusqu’à l’Empire napoléonien sans perdre son lecteur au fil de sa centaine de pages (il faudra attendre un deuxième volume pour compléter cette histoire jusqu’à notre époque). Les planches alternent entre des cartouches explicatifs avec un narrateur – qui ne sont pas trop longs – et mise en scène graphique. Virginie Augustin joue à plein des codes du théâtre pour mettre en scène les nombreux personnages de cette histoire et construire des situations cocasses (et cela ne manque pas). Les auteurs ont, de façon évidente, choisi Molière comme guide de cette histoire pour le lecteur, et le récit commence par expliquer son rôle par rapport à la création de la Comédie-Française durant le règne de Louis XIV. Le récit rappelle que cette institution est intimement liée au pouvoir, qui seul peut autoriser les troupes à s’établir en un lieu. Le pouvoir royale est également celui qui finance le théâtre. Cette situation place bien sûr le roi en censeur, ce qui ne signifie pas que la troupe n’a pas son mot à dire, comme le souligne bien cette histoire…

Michaël Le Galli, Virginie Augustin / Rue de Sèvres

De Racine à Beaumarchais en passant par Voltaire, on croise au fil de la lecture des noms de dramaturges bien connus. Celles et ceux qui sont tombés dans l’oubli pour le grand public, en revanche, sont les noms des comédiens, à qui cette histoire fait la part belle. Entre solidarité et concurrence, la vie des troupes de la Comédie-Française s’avère riche en rebondissements, et parsemée de combats pour la reconnaissance du métier (et la nécessité de retirer à celui-ci son statut d’infamie par la religion chrétienne) et du droit d’auteur (pour les dramaturges). La vie de la Comédie-Française est également marquée par les troubles de son époque, dont le plus important est sans conteste la Révolution française, qui déchire les comédiens. Faire l’histoire de la Comédie-Française, c’est aussi faire l’histoire de France.

Michaël Le Galli, Virginie Augustin / Rue de Sèvres

Le découpage séduit dans sa manière d’alterner dialogues – en délaissant le gaufrier pour une mise en scène plus théâtres – et scènes d’exposition, avec des dessins plus détaillés : retenons par exemple cette vue de Paris pour présenter les différents théâtres de la capitale. Le récit est plein de second degré et de références qui font sourire. Le dessin de Virginie Augustin, soigneux dans la représentation des décors, emprunte volontiers à la caricature pour représenter ses personnages.

Très bien documenté, C’est la faute à Molière parvient à rendre divertissante la riche histoire de la Comédie-Française : un album réussi, à mettre entre les mains de tous les amateurs de théâtre.