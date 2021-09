Une histoire de voleurs et de trolls. T2. Muroc – Ken Broeders - la chronique BD

Résumé : Une histoire de voleurs et de trolls T2 nous permet de retrouver Ysabeau et Delric Twotter dans la cité de Muroc, où la jeune femme tente, avec le sorcier rouge, de retrouver la mémoire. Mais la sorcière, qui veut mettre la main sur le monde dérivant, va tenter une attaque qui risque de semer le chaos dans toute la ville...

Ysabeau veut retrouver la mémoire avec l’aide de la magie du sorcier rouge, Delric Twotter fait des affaires et des trafics en tout genre, la Sorcière prépare son attaque et les dirigeants de Muroc reçoivent Trolls et Elfes venus négocier une paix durable. Autant d’ingrédients qui, mélangés ensemble, peuvent donner un cocktail explosif ! La découverte de Muroc, par les yeux de Delric Twotter, qui retrouve sa cité préférée, reste de facture assez classique, la haute-ville des riches et la basse-ville des pauvres, avec son île du sorcier à l’écart, rien de très nouveau à ce niveau. L’intrigue repose plus sur ce que prépare Delric, ainsi que sur l’attaque de la Sorcière, en chasse d’âmes pour accroître sa force, là aussi, rien de nouveau non plus. La mort frappe durement les amis d’Ysabeau, qui vont se battre et mourir pour tenter de repousser la sorcière. Mais comme ils apparaissent dans ce tome, on a peu de temps pour s’y attacher.

Ce deuxième opus resserre l’action et se conclut sur une ouverture qui nous fait craindre le pire pour le troisième tome.

Ken Broeders / Drakoo

Le dessin demeure une très belle réussite. Les ambiances, la poussière de sable dans le vent, les images des souvenirs légèrement sombres et crayonneuses, autant d’éléments qui vous font admirer le trait de Ken Broeders au fur et à mesure que vous tournez les pages.

Des personnages aux looks détonnants peuplent ce récit entre elfes, gnomes et... autres races inconnues.

Une histoire de voleurs et de trolls T2 Muroc nous amène un peu plus vers la conclusion de cette trilogie. Un récit d’heroic-fantasy qui nous réserve sans doute de belles surprises pour sa fin.