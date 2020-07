Une touche de couleur - Jarrett J. Krosoczka - chronique BD

Résumé : Jarrett vit avec ses grands-parents : il n’a jamais connu son père et sa mère est une junkie qui alterne centre de désintox et désillusion. De ses premiers souvenirs jusqu’à son entrée en école de dessin, il retrace ses fragilités, ses espoirs et ses frustrations, sur fond de créativité et de thérapie par le trait et la couleur.

Sauvé par les dessin, mais pas seulement... C’est sans naïveté, mais avec gratitude et intelligence que l’auteur va revenir sur son parcours, notamment lorsqu’il s’agit d’évoquer les seules vraies figures parentales qui l’ont accompagné, ses grands-parents. En effet, la grand-mère a eu le mauvais rôle, caractère exécrable et mauvaise gestion de sa fille. Et pourtant... Jarrett Krosoczka parvient à faire vivre une image à la fois d’une génération d’immigrés (les grands-parents), de toxicos et de délaissés (les parents) et de millénials un peu pommés (lui-même), le tout s’entrechoquant dans un roman graphique qui se lit d’une seule traite.

Alors oui, ce type d’écrit est de plus en plus courant dans les comics américains, et il devient de plus en plus difficile d’être original. Pour autant, l’habilité de l’auteur provient de cette envie de ne pas être original à tout prix. On sent bien que c’est son cœur qui parle tout au long du récit, sondant les défauts des autres mais aussi les siens, pour mieux révéler une qualité, quitte à ne pas respecter la chronologie de sa vie à la lettre. Il va et vient à sa guise, et c’est très bien ainsi.

Jarrett J. Krosoczka / Delcourt

Ces incessants parcours sont bien suivis par le dessin, qui, semblant se fixer au bout de quelques pages, va essayer un autre style sur une page, pourquoi pas se brouiller le temps d’un flashback, voire dérailler sur une palette de couleurs à un moment donné... Entre le bal de prom, les rues, les cours, le centre de désintox, la rencontre avec le père, les épisodes se succèdent sans jamais trop se ressembler, car les traits paraissent porter à chaque fois une charge émotionnelle plus grande, de plus en plus forte, comme si après un départ timide, le trait s’accélérait pour devenir épais, tenace, mature.

Jarrett J. Krosoczka / Delcourt

C’est donc avec sincérité et sans grandes effusions graphiques ou lyriques que Jarrett Krosoczka a choisi de se raconter, ne gardant au final que les couleurs parfois atones ou grisâtres d’un tableau pourtant parcouru de clartés et de touches de beaux souvenirs.