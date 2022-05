Universelle[s] - Kid Toussaint, Aveline Stokart - la chronique BD

Résumé : « Elle » a changé. Elle abuse de ses amis, leur empruntant sans cesse de l’argent sans jamais le leur rendre, les manipulant ou les laissant tomber. Une raison à cela ? De ses six personnalités, la bleue est désormais celle qui domine et elle a pris soin d’enfermer les cinq autres afin de ne pas être dérangée. L’une de ces dernières parviendra-t-elle à réapparaître et à changer la situation ?

Kid Toussaint - Aveline Stokart / Le Lombard

Ce deuxième tome poursuit sur la lancée du premier, alliant scénario implacable, dessin bien d’aujourd’hui, récit dynamique et agréable. Si action, surprises et rebondissements mènent le bal, la psychologie des personnages et les interactions entre ces derniers jouent un rôle important, faisant sans cesse passer le récit de l’aventure la plus trépidante à la chronique sociale intimiste, ce grand écart étant bien négocié.

Kid Toussaint - Aveline Stokart / Le Lombard

Le dessin d’Aveline Stokart continue de lier esthétique rétro et efficacité narrative en convoquant certains effets (flous, réduction de la profondeur de champ…) et cela est particulièrement adéquat et efficace dans cet album qui enchaîne les scènes de bravoure sur terre, sur et sous l’eau, mais également dans l’espace.

Kid Toussaint - Aveline Stokart / Le Lombard

Ce tome emporte l’adhésion, peut-être davantage que le premier, et, surtout, il donne envie d’aller un peu plus loin aux côtés d’Elle. Cela est renforcé par la chute, inattendue et bien vue, qui produit son effet !