Vikings dans la Brume T.3 : Même pas morts - Lupano, Ohazar - la chronique BD

Résumé : Une nouvelle saison de pillages et d’aventures s’annonce pour Reidulf et son clan. Mais ce n’est pas une sinécure entre les Draugar, les métamorphoses et les disparitions... Pas facile d’être un viking sanguinaire !

Critique : Quel plaisir de retrouver Reidolf et son clan pour ce troisième volet de leurs aventures. Les frères Lupano nous régalent une nouvelles fois avec les truculentes péripéties de ces bras cassés de Vikings.

Après un hiver « reposant », les hommes sont prêts à repartir en mer. De là à dire qu’ils ont hâte de quitter leur foyer et les tâches domestiques, il n’y a qu’un pas.

En effet, pas facile d’être un guerrier sanguinaire quand vous avez une ribambelles de petites têtes blondes qui ne rêvent que de vous tresser la barbe ou d’être un glorieux combattant quand on vous demande préparer un bain et que vos connaissances en matière d’hygiène avoisinent le zéro absolu. Mais une chose est sûre ils sont plein de bonne volonté ! Dès les premières planches, nous rions des péripéties de Reidolf dont le quotidien nous ramène parfois à notre propre situation.

© Ohazar & Lupano, Dargaud, 2025

Le talent de Wilfrid Lupano n’est plus à démontrer, Les Vieux Fourneaux ou le Loup en Slip, sont des preuves plus que suffisantes de son talent et de sa capacité à nous faire passer du rire aux larmes. Ici, point de larmes ou alors… des larmes de rire !

Mais il faut déjà reprendre la mer et piller pour ramener un joli butin ou alors, d’après Reidolf « vous allez voir l’accueil si on ramène rien ». Ancrés dans leurs traditions, les Vikings ne font pas dans la finesse et ça, leurs victimes l’ont bien compris. Cela donne lieu à des dialogues truculents entre les Vikings et les pillés qui ne sont pas forcément déçus par ce passage. L’occasion pour Lupano de délivrer une critique acérée de la société féodale et des classes sociales. Un parallèle assez évident se fait avec notre société contemporaine et un sourire, un brin cynique, nous retrousse le coin des lèvres.

© Ohazar & Lupano, Dargaud, 2025

Ce n’est cependant pas le bout du tunnel car le « vikisme » a connu des jours meilleurs ! Les péripéties s’enchainent pour nos glorieux Vikings qui ne cherchent qu’une chose, ne pas se faire engueuler en rentrant ! Et voilà notre fier équipage engagé dans une nouvelle odyssée où Draugar et conflits familiaux se taillent la part belle. Le tout parsemé de réflexions hilarantes mais non dépourvus de justesse sur la religion, la famille et la société en générale.

Sans oublier les femmes dont la comparaison avec les Vikings ne doit surtout pas être faite, dans l’intérêt des guerriers. Que seraient-ils sans elles ? Nous espérons qu’ils n’auront jamais à se poser cette question sous peine de dire adieu à leur gloire !

Heureusement pour eux, « Les évènements sont moins importants que l’impression qu’ils laissent » …

Même en écrivant ces lignes, nous sommes hilares en repensant à Reidolf expliquant cette sentence à son fils ! Ne serait-ce que pour cette scène parfaitement illustrée par Rodolphe Lupano, alias Ohazar, lisez cette bande dessinée !

Nous avions apprécié le premier, nous avions aimé le second et voilà que nous adorons le troisième tome de cette série ! Une seule phrase nous vient pour conclure cette chronique : à quand la quatrième aventure de Reidolf et son clan ?