Violette T.3 : Mystère à Chamoisix – Emilie Clarke – La chronique BD

Résumé : Violette et sa classe partent en séjour à Chamoisix avec leur professeur de français pour rencontrer Romuald Dule, un célèbre écrivain. Toutefois, celui-ci semble avoir des secrets que Violette décide d’élucider. Pour mener l’enquête, Violette s’entoure de ses copains et copines, s’arme de ses lunettes magiques et ne garde pas sa langue dans sa poche. Cette aventure plaira autant aux adolescents qu’au plus grands qui revivront les joies et désagréments des premiers voyages scolaires.

Critique : Après une rentrée en sixième mouvementée (cf. tome 2 de la série), ce nouvel album, nous retrouvons Violette, héroïne adolescente attachante et dégourdie au départ d’un voyage scolaire.

Les premières scènes se jouent dans le bus. Il emmène des élèves impatients et curieux d’arriver à la destination choisie par leur professeur de français : Chamoisix, petite station de sports d’hiver. Une fois arrivée sur place, Violette déchante vite ! D’une part, elle a agacé sa professeur qui décide de la séparer de ses amies préférés lors de la répartition des chambres. Et d’autre part, les élèves découvrent le programme du séjour : pas de pistes de ski, mais des visites culturelles ! Ça ne les emballe guère ! Leur enseignante est au contraire très enthousiaste à l’idée d’aller rencontrer l’écrivain Romuald Dule. Ce célèbre auteur, plus tout jeune dont l’égo est peut-être un peu trop surdimensionné a installé son propre musée dans la ville de Chamoisix. Durant la visite de celui-ci, les lunettes magiques de Violette lui laisse entrevoir le spectre d’une figure féminine. Interrogeant l’auteur à son sujet, celui-ci se dérobe…. Voilà qui est bien mystérieux ! Violette décide alors de mener l’enquête pour découvrir ce que l’auteur cherche à cacher. Le voyage scolaire devient alors bien plus captivant…Violette parviendra-t-elle à découvrir de quelle femme elle a découvert le fantôme ?

Violette T.3 : Mystère à Chamoisix – Emilie Clarke – Illustration 3 Tous droits de reproduction réservés © 2025 Emilie Clarke et Biscoto Éditions

Cette nouvelle aventure de Violette mêle polar et fantastique, récit initiatique et humour. C’est croustillant et drôle. Une nouvelle fois, l’autrice Émilie Clarke, saisit avec beaucoup de justesse ce qui fait l’intensité et la disgrâce du début de l’adolescence. Elle sait nous décrire des jeunes pris dans les transformations de cet âge. Violette et ses amis sont à la fois intrépides et bougons mais aussi plein d’une candeur attendrissante et émouvante.

Il y a beaucoup d’humour dans le récit et de nombreux passages sont traversés d’une mordante ironie. Ce récit parviendra sans conteste à parler aux adolescents d’aujourd’hui. Le langage est simple mais pas simpliste. L’autrice aborde sans tabous des préoccupations juvéniles. Ainsi, une amie de Violette a pour la première fois ses règles lors du voyage et ses copines sont là pour l’entourer de conseils et de soutien. Des références à la culture populaire actuelle sont distillées au cours du récit. Il y a par exemple, des allusions évidentes faites à l’œuvre de Roald Dahl.

Violette T.3 : Mystère à Chamoisix – Emilie Clarke – Illustration 1 Tous droits de reproduction réservés © 2025 Emilie Clarke et Biscoto Éditions

La narration est rythmée, les couleurs acidulées, il se dégage de l’ensemble comme un air de pop qui joue le chaud et le froid avec entrain et gravité, mais toujours avec drôlerie et légèreté.

Émilie Clarke, jeune autrice strasbourgeoise, nous livre aussi une œuvre féministe. Déjà, parce qu’il y a au cœur de l’intrigue une femme dont le destin semble avoir été gommé derrière celui d’un homme devenu célèbre. Et puis, nous sommes loin des clichés des jeunes filles sages et rangées et des garçons débrouillards et courageux. Dans la bande d’amis qui entourent Violette, ce ne sont pas forcément les garçons les plus hardis ni les filles les plus trouillardes !

Violette T.3 : Mystère à Chamoisix – Emilie Clarke – Illustration 2 Tous droits de reproduction réservés © 2025 Emilie Clarke et Biscoto Éditions

Publié par la maison d’édition Biscoto, cet album s’adresse déjà à des lecteurs adolescents, mais les adultes trouveront aussi plaisir à le lire. Ils replongeront à coup sûr dans leurs années collégiennes et ils seront peut-être un peu surpris de voir combien le quotidien des jeunes d’aujourd’hui est à la fois très proche et très différent de celui qui fut le leur !

Bref, une lecture qui se partage entre parents et enfants et quand vient le moment de refermer le livre, nous n’avons qu’une envie : retrouver Violette pour une prochaine aventure !