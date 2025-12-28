Völundio, Chroniques des lames sacrées T.1 - Nanaki Nanao - la chronique Manga

Résumé : Trouver un havre de paix dans un monde en guerre n’est pas une sinécure ! Et pourtant, Cléo et la mystérieuse Kohaku feront leur possible pour vivre ce rêve.

Critique : Dans un univers en guerre, Cléo est de ces mercenaire dont on n’écrit pas la légende. Ayant survécu jusqu’à maintenant plus par chance que par quelques aptitudes extraordinaires, il n’aspire qu’à une vie tranquille, loin des combats et de l’aventure. Tout bascule quand un chef bandit ayant la puissance de 1000 soldats apparaît. Le sort de Cléo semble inéluctable. Et pourtant...

© Nanaki Nanao, 2025, SHOGAKUKAN, Bamboo Edition

Dès les premières pages les lecteurices de Nanaki Nanao retrouveront le style qui avait pu les séduire dans Helck. L’univers est différent, les personnages aussi mais le mangaka allie toujours avec le même savant mélange humour et action. Une grande part est laissé à l’humour, ne serait-ce qu’avec le personnage de Cléo ou, encore plus identifiable, la surpuissante et énigmatique Kohaku qui vient sauvé notre mercenaire… même si ce sauvetage a un prix !

En se réveillant, Cléo découvre un monde en ruines où n’importe quel malandrin peut être aussi puissant que 1000 soldats en portant une « Differlame », des armes anciennes dotées de conscience et d’immenses pouvoirs. Le rêve de Cléo semble être plus que jamais inaccessible. Pourtant, nos deux protagonistes feront tout leur possible pour le rendre réel.

Dès les premières pages et, sans l’avoir su, nous avons reconnu le créateur de Helck, l’humour omniprésent sans oublier ce trait clair qui a tout de même, selon nous, gagné en profondeur et en complexité.

Ce premier tome plante le décor, l’environnement et les personnages, mettant en place une intrigue plaisante qui n’est pas sans rappeler plusieurs séries dans la lignée de Frieren. De nombreuses questions restent en suspens dont les origines des "lames sacrées" et de Kohaku ne sont que des exemples. Pour toutes ces raisons, nous lirons la suite de cette série pour voir ce qui va arriver à cet attachant duo.