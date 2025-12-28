Völundio, Chroniques des lames sacrées T.1 - Nanaki Nanao - la chronique Manga

Le 28 décembre 2025
- Scénariste : Nanaki Nanao>
- Dessinateur : Nanaki Nanao
- Genre : Aventure, Fantasy
- Editeur : Doki Doki
- Famille : Manga
- Date de sortie : 1er octobre 2025
La nouvelle série du créateur de Helck.
Résumé : Trouver un havre de paix dans un monde en guerre n’est pas une sinécure ! Et pourtant, Cléo et la mystérieuse Kohaku feront leur possible pour vivre ce rêve.
Critique : Dans un univers en guerre, Cléo est de ces mercenaire dont on n’écrit pas la légende. Ayant survécu jusqu’à maintenant plus par chance que par quelques aptitudes extraordinaires, il n’aspire qu’à une vie tranquille, loin des combats et de l’aventure. Tout bascule quand un chef bandit ayant la puissance de 1000 soldats apparaît. Le sort de Cléo semble inéluctable. Et pourtant...
© Nanaki Nanao, 2025, SHOGAKUKAN, Bamboo Edition
Dès les premières pages les lecteurices de Nanaki Nanao retrouveront le style qui avait pu les séduire dans Helck. L’univers est différent, les personnages aussi mais le mangaka allie toujours avec le même savant mélange humour et action. Une grande part est laissé à l’humour, ne serait-ce qu’avec le personnage de Cléo ou, encore plus identifiable, la surpuissante et énigmatique Kohaku qui vient sauvé notre mercenaire… même si ce sauvetage a un prix !
En se réveillant, Cléo découvre un monde en ruines où n’importe quel malandrin peut être aussi puissant que 1000 soldats en portant une « Differlame », des armes anciennes dotées de conscience et d’immenses pouvoirs. Le rêve de Cléo semble être plus que jamais inaccessible. Pourtant, nos deux protagonistes feront tout leur possible pour le rendre réel.
Dès les premières pages et, sans l’avoir su, nous avons reconnu le créateur de Helck, l’humour omniprésent sans oublier ce trait clair qui a tout de même, selon nous, gagné en profondeur et en complexité.
Ce premier tome plante le décor, l’environnement et les personnages, mettant en place une intrigue plaisante qui n’est pas sans rappeler plusieurs séries dans la lignée de Frieren. De nombreuses questions restent en suspens dont les origines des "lames sacrées" et de Kohaku ne sont que des exemples. Pour toutes ces raisons, nous lirons la suite de cette série pour voir ce qui va arriver à cet attachant duo.
216 pages - 7.95 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.