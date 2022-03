Young Shadow - Ben Sears - la chronique BD

Résumé : La nuit est calme sur la ville... Un peu trop calme au goût de Young Shadow, adolescent super-héros autodidacte, qui sent bien que certains loubards ou ripoux ne doivent pas agir en toute impunité, en tout cas pas sous sa surveillance...

Critique : Il n’est pas facile pour un genre de constamment se renouveler, surtout lorsqu’il a acquis une certaine maturité, voire un classicisme que l’on peut distinguer clairement, à l’image du cinéma Marvel pour la narration super héroïque. Si on a la noirceur de DC pour contrecarrer cela, ce procédé n’est pas vraiment original, alors que Young Shadow se place lui dans une position superbe : mi comic, mi roman graphique, mi comique, mi aventure à la Mario, ce récit introduit dans un one shot un héros que l’on pourrait voir embrasser l’allégorie de la génération Millenial, à savoir la rupture avec les conventions, l’air désabusé, la volonté de renouveau dans un monde qui semble s’écrouler. Pourtant, ce jeune justicier masqué n’a pas des aventures extraordinaires et affronte un gang de loubards et quelques ripoux. Même si un professeur et son coffre secret entretiennent

un certain mystère, c’est plutôt dans le système d’entraide, de troc solidaire et de recherche de justice sociale que se démarque l’album. Il est de fait beaucoup plus proche de l’épithète ancien qui collait à Spiderman, le "friendly neighbour", car – tout en faisant la gueule – le héros ne cesse de promouvoir un mode de vie qui laisse l’argent de côté pour se concentrer sur les services rendus à son prochain.

© Sarbacane / Sears

Le quartier où se déroule l’histoire est traité avec un pinceau bichrome noir et jaune, comme si une ruche géante était dévoilée – de nuit de préférence – avec de la boue comme armure, des habitations qui rappelent la planète Tatooine et des visages qu’un jeu vidéo Nintendo ne pourrait qu’apprécier. L’ensemble est assez toon, même si des robots, des courses de scooter, des mega armures viennent pimenter cette impression. Le rendu graphique souligne cette ambiance bonne enfant et souvent pince sans rire qui fait de Young Shadow un héros moderne et fort aimable pour le lecteur.

© Sarbacane / Sears

Héros justicier d’une œuvre pleine de justesse aussi bien dans son traitement graphique que par ses choix narratifs, Young Shadow est un must have pour tous les lecteurs en quête d’héroïsme façon Millenial.