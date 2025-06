Zootopie 2 : les premières images du film au Festival d’Annecy 2025

Résumé : Les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent suivre la piste sinueuse d’un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sens dessus dessous. Pour résoudre l’affaire, Judy et Nick doivent se rendre sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville. Cette mission va mettre à l’épreuve leur relation personnelle et professionnelle comme jamais auparavant.

News : Le chaud soleil de cette fin de printemps pèse d’un radieux poids sur cette 49e édition du Festival d’Annecy. Il est dix heures du matin, la séance consacrée aux studios Disney et à son prochain film Zootopie 2 ne commence que dans une demi-heure et déjà la file d’attente est très longue à l’entrée de la Grande Salle du Palais Bonlieu.

Rarement la salle fut aussi bondée. Rien d’étonnant à cela, très peu de choses ayant été dévoilées sur le film jusqu’alors.

La lumière baisse, Marcel Jean nous demande, comme à son habitude, de ne pas photographier, ne pas filmer, ne pas enregistrer quoi que ce soit durant la présentation, et les nombreux vigiles présents dans la salle y veillent d’un œil particulièrement attentif.

Jared Bush fait son entrée sur scène et, surprise, nous demande très vite d’applaudir celui qu’il considère comme un mentor, un ami, et qui a su s’imposer, en plus de trois décennies, comme l’un des plus grands animateurs des studios Disney : Monsieur Ron Clements !

Le septuagénaire monte sur scène sous des applaudissements ininterrompus et une ovation debout. Il faut dire que sa filmographie remarquable compte des films ayant marqué plusieurs générations : Basil, détective privé, La Petite sirène, Aladdin, Hercule… et il y a presque dix ans maintenant, Vaiana, la légende du bout du monde, à l’issue duquel il décida de prendre une retraite méritée, dont nous apprenons qu’il est sorti depuis.

Sa présence au Festival d’Annecy ne doit rien au hasard, la ville ayant décidé de l’honorer le premier d’une plaque sur le Walk of Fame de la future Cité Internationale du Cinéma d’Animation d’Annecy, qui doit officiellement être inaugurée en 2026.

Une interview passionnée mais un peu longuette, dont nous ferons ici l’économie, permet à Bush et Clements de revenir sur leurs carrières respectives, de nous parler de leurs inspirations et influences et surtout de partager avec le public quelques-uns des plus forts souvenirs dans les salles et couloirs des studios.

Ron Clements quitte la scène ému et reconnaissant, laissant Jared Bush nous dévoiler plus précisément le synopsis de Zootopie 2 : Judy et Nick, devenus coéquipiers au commissariat de la ville, sont envoyés sur la piste de Gary De’Snake, un serpent bien décidé à dérober un mystérieux livre et que nos deux héros parviennent rapidement à envoyer derrière les barreaux. Mais, convaincue que Gary n’est pas leur véritable ennemi dans cette affaire, Judy décide de le faire évader afin de découvrir qui en est le chef d’orchestre, trahissant sa hiérarchie et faisant d’elle et Nick des fugitifs traqués par la police.

Le récit semble prometteur, et les extraits exclusifs que nous avons le plaisir de découvrir laissent à penser que ce nouvel opus s’inscrit dans la droite lignée du premier : une séance de thérapie de groupe hilarante, une femelle castor qui joue les guides touristiques et taille la bavette avec des morses et une animation au rasoir, même si, le film n’étant pas terminé, les textures de certains plans ne sont pas encore finalisées.

Un avant-goût savoureux de ce qui nous attend en salle le 26 novembre prochain.