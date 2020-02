42eme Festival international des Films de Femmes

News : Les réalisatrices du monde entier sont les bienvenues à cette manifestation incontournable qui met à l’honneur le thème de la beauté. Cette année, hommage à Alice Guy, pionnière dans l’histoire du cinéma français ; à Nicole Stéphane, actrice, productrice, réalisatrice ; et à Michèle Morgan que l’on ne présente plus (sauf à Miléna Wendt, qui reconnaît l’avoir connue sur le tard et qui interprète son personnage dans la pièce "Embrasse-moi encore" à la Maison des Arts de Créteil). Dans le cadre de sa carte blanche, l’actrice Aïssa Maïga, à l’initiative de l’essai collectif "Noire n’est pas mon métier", a choisi le film québécois "Jeune Juliette" d’Anne Emond. Une programmation toujours aussi riche, éclectique, audacieuse.

En paraphrasant la fondatrice directrice du Festival, on aime à croire que c’est bien le début "de grands mouvements de révolte de femmes et particulièrement dans les métiers du cinéma" et l’on se prend à rêver à une présidente à la tête de l’Académie des César.