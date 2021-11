Affinités culturelles sur France Culture : les années 80 et la bande dessinée

Depuis la rentrée, l’émission de France culture Affinités culturelles produite par Tewfik Hakem interroge l’air du temps à travers l’actualité culturelle. Chaque semaine, des invités issus du monde des arts et des lettres se retrouvent pour échanger autour d’un même thème de société et revenir sur des livres, expositions, films, chansons et bandes dessinées.

Cette semaine, place aux années 80 qui n’en fissent plus d’être à la mode. L’émission réunit à ce sujet Vincent Maël Cardona, réalisateur de Les Magnétiques, Alex Beaupain, chanteur-interprète d’un disque-hommage au seizième album de Serge Gainsbourg, Love On the Beat, et Jean-Emmanuel Deluxe, auteur de French New Wave : 1978-1988, une jeunesse moderne (Fantask).

Et la bande dessinée n’est pas en reste. Frédéric Michel, rédacteur en chef d’Avoir-Alire, réalise dans sa chronique un portrait du neuvième art dans les années 1980 en évoquant tour à tour l’explosion du manga et du roman graphique, la disparition et l’érosion des périodiques de BD mais aussi l’arrivée en France de Will Eisner et l’apparition aux USA de Art Spiegelman (qui vient d’illustrer Street cop chez Flammarion et qui bénéficie d’une exposition à la galerie Martel), sans oublier le clin d’œil consacré à l’inoxydable Goldorak.. Une fois par mois, il interviendra dans l’émission pour traiter du thème de l’émission via le prisme de la bande dessinée.