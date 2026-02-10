Aneth, apprentie sorcière T.4 : Jus de fraise & cachotteries - Élodie Shanta - la chronique BD

Le 10 février 2026
- Scénariste : Élodie Shanta>
- Dessinateur : Elodie Shanta
- Coloriste : Élodie Shanta
- Genre : Aventure, Fantastique, Humour
- Editeur : Glénat
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 21 janvier 2026
L’école d’Aneth et ses petits monstres organise une réunion parents - profs. Humour absurde garanti !
Résumé : Aneth et ses camarades participent à la réunion parents - profs. Cela permet de saisir les points communs et les différences entre les géniteurs et leurs enfants. Il en découle des quiproquos ou des révélations familiales. Des élèves ne s’arrêtent pas là : en cherchant deux d’entre eux qui ont disparu, ils découvrent certains secrets du directeur.
Élodie Shanta / Glénat
Cet album, découpé en quatre chapitres, donne à lire une seule aventure, mais quasiment chaque page comporte un titre comme s’il s’agissait d’un gag indépendant.
Élodie Shanta / Glénat
Cela commence plutôt lentement et les sourires ou rires mettent du temps à s’imposer. Cet effet provient probablement du fait qu’Élodie Shanta opte d’abord pour un humour à froid, assez distant, avant de développer progressivement un humour toujours décalé, mais peut-être davantage absurde. Elle entremêle comique de caractère et comique de situation en s’appuyant sur les singularités de ses personnages fantastiques (sorcières, extraterrestres, vampires…) et ce que cela produit. Elle n’hésite pas à jouer également sur le comique de répétition (autour des personnages d’Hermiald et de Philby), donnant lieu à des chutes inattendues, souvent drôles.
Élodie Shanta / Glénat
Au fil des pages, Élodie Shanta parle de singularité, de genre, de libre arbitre, de dérives environnementales et de responsabilité, effectuant cela avec légèreté et profondeur. Quant à son dessin, particulièrement stylisé et coloré, il continue de faire mouche, notamment grâce à son expressivité, ses aspects comiques et poétiques.
Élodie Shanta / Glénat
80 pages, 11,00 €
