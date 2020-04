Belle infidèle - Romane Lafore - critique

Résumé : Belles infidèles : traductions libres, fleuries et souvent parcellaires des textes de l’Antiquité, qui privilégient l’élégance finale du français à la fidélité au texte d’origine. Julien Sauvage est traducteur. Abonné aux guides de voyage et aux livres de cuisine, il rêve en vain d’écrire son propre roman : le récit sublimé d’un chagrin d’amour.Une façon pour lui d’en finir avec Laura, sa belle Franco-Italienne qui lui a piétiné le coeur. Mais contre toute attente, une éditrice parisienne le contacte pour traduire en urgence un roman encensé en Italie : Rebus, l’oeuvre d’un brillant trentenaire, Agostino Leonelli. Alors qu’il progresse dans la traduction, Julien retrouve la terre rouge des Pouilles, les figuiers de Barbarie, les jardins riches en plantes grasses avec la mer à l’horizon. Il plonge dans les années de plomb, que son vieux mentor Salvatore, libraire exilé à Paris, rechigne à évoquer. Il revoit Laura, sa lumière, son ventre constellé de grains de beauté. Il embrasse à nouveau la souplesse et les caprices de la langue italienne… Jusqu’à ce que le doute l’étreigne : l’histoire dont s’inspire Rebus pourrait-elle être aussi la sienne ?

Notre avis : En août dernier sortait le très beau premier roman de la prometteuse Romane Lafore, Belles Infidèles. Dans ce récit, sous forme de chassé-croisé, amoureux, le lecteur découvre l’histoire de Julien, un jeune traducteur de guide de voyage et de livre de cuisine, en proie à un chagrin d’amour auquel il peine à faire face.

Pour le surmonter, Julien va tenter de le raconter, afin de sublimer la perte de cette femme dont il était amoureux depuis plusieurs années.

Pourtant, le destin va en décider autrement et lui mettre entre les doigts la traduction du roman le plus attendu de la rentrée littéraire, Rebus d’Agostino Leonelli, un écrivain italien dont tout le monde attend le livre comme le Messie. Petit à petit, Julien va découvrir que ce roman entretient des similitudes étroites avec sa propre vie.

Dans ce texte, Romane Lafore parvient avec beaucoup de justesse et d’habileté à emmener le lecteur exactement là où elle veut, sans jamais que celui-ci ne se doute de rien. Si le dispositif narratif est à ce point central, c’est que tout le propos distille des indices qui feront sens au moment du dénouement du récit. En effet, bien que le roman soit un réel plaisir à lire tant il est bien écrit, Belles Infidèles est en réalité un ouvrage beaucoup plus subtil qu’une simple histoire de traduction et d’amour déçu.

Cette œuvre se dévore comme un roman policier, mais avec la légèreté de l’été et des amours estivaux. Romane Lafore parvient ainsi à faire de son texte un récit hybride, mélangeant les genres avec beaucoup de facilité, rendant l’intrigue d’une fluidité très agréable à lire. Belles Infidèles est une histoire que le lecteur a du mal à quitter tant il s’y sent bien.

La générosité de l’autrice se ressent à chaque ligne et l’on ne peut qu’y être sensible.