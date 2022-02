Cannes 2022 : de nouveaux partenaires pour le Festival

News : En décembre 2021, le Festival de Cannes avait annoncé un accord signé avec France Télévisions et le média numérique Brut. Ces deux entités proposaient de démultiplier la couverture audiovisuelle de la manifestation, en France et à l’international. Cette nouvelle collaboration avait pu s’effectuer une semaine après la rupture de contrat avec Canal+. Ce jeudi 17 février 2022, un nouveau communiqué de presse officiel annonce un partenariat avec BMW et Campari. Le groupe automobile allemand sera chargé de livrer une flotte composée exclusivement de voitures 100 % électriques et hybrides, conformément à la politique environnementale que souhaite mener le Festival depuis l’an passé. L’entreprise de boissons italienne Campari sera également présente pendant la manifestation et « inaugurera un lieu de réception prestigieux construit spécialement à cet effet ». Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes, déclare au sujet des partenariats : « Dans le contexte difficile que le monde est en train de traverser, et en particulier le monde de la culture, nous sommes très fiers et heureux de pouvoir compter sur l’appui et la complémentarité de marques et institutions prestigieuses à nos côtés depuis un grand nombre d’années. Cet engagement s’est maintenu, étoffé et pérennisé malgré le contexte économique que nous connaissons ». Les autres partenaires historiques du Festival sont ActivLife, Air France, Angénieux, Chopard, Dessange Paris, Europcar, Kering, L’Oréal Paris, Mastercard, Nespresso, Nestlé et Randstad. Par ailleurs, les partenaires publics sont représentés par le ministère de la Culture et de la Communication, le CNC, Cannes Côte d’Azur France, Région Sud, le Département des Alpes-Maritimes, et la Région Île-de-France. En outre, un partenariat technique concerne Christie, la CST, Dolby et Hiventy, quand Adami, Radio France, la SACD et la SACEM assurent le partenariat institutionnel.