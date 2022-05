Cannes 2022 : Forest Whitaker, Palme d’or d’honneur

Crédit Photo : Cliff Lipson/CBS ©2010 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

News : Forest Whitaker aura droit à une Palme d’or d’honneur. À cette occasion, une séance spéciale le mercredi 18 mai verra la projection de For the Sake of Peace (Au nom de la paix), réalisé par Christophe Castagne et Thomas Sametin, et produit par Forest Whitaker.

Forest Whitaker © WPDI

Forest Whitaker débute au cinéma en 1982, avec un petit rôle de garde du corps dans TAG : Le jeu de l’assassinat de Nick Castle. Puis ses personnages deviennent plus développés, escroc dans La couleur de l’argent (1986) de Martin Scorsese, soldat dans Platoon (1986) d’Oliver Stone et adjoint de Robin Williams dans Good Morning, Vietnam (1987) de Barry Levinson. Au cours de cette décennie, il tourne aussi avec Amy Heckerling, John Badham et Walter Hill. La consécration arrive avec son interprétation de Charlie Parker dans le biopic Bird (1988) de Clint Eastwood, qui lui vaut le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes. Forest Whitaker devient ensuite un brillant second rôle du cinéma américain, avec quelques incursions en Europe. Dans les années 90, il incarne notamment un officier anglais dans The Crying Game (1992) de Neil Jordan, un militaire dans Body Snatchers (1993) d’Abel Ferrara, un brillant couturier dans Prêt-à-porter (1994) de Robert Altman, et un garagiste dépressif dans Smoke (1995) de Wayne Wang. Puis il interprète le rôle-titre de Ghost Dog : La voie du samouraï (1999) de Jim Jarmusch, sa meilleure prestation de la décennie. Les années 2000 montrent Forest Whitaker très prolifique, avec une vingtaine de rôles à son actif. On le voit notamment dans Panic Room (2002) de David Fincher et Max et les maximonstres (2009) de Spike Jonze, mais il croise également sur sa route John Irvin, Joel Schumacher, Denzel Washington ou Mark Rydell. Son plus gros succès de cette période est cependant Le dernier roi d’Écosse (2006) de Kevin Macdonald : sa performance très Actors Studio du dictateur Amin Dada lui permet de remporter l’Oscar du meilleur acteur. Depuis, Forest Whitaker reste toujours très présent sur les écrans. Il tient, entre autres, les rôles du chef du FBI dans Le dernier rempart (2013) de Kim Jee-woon, de l’ancien truand rattrapé par son passé dans La voie de l’ennemi (2014) de Rachid Bouchareb, du colonel Weber dans Premier contact (2016) de Denis Villeneuve, et de l’antagoniste Zuri dans Black Panther (2018) de Ryan Coogler. Partagé entre films indépendants, productions à Oscars et blockbusters, il a collaboré également avec Olivier Dahan, Lee Daniels, Scott Cooper et Roland Joffé.

Forest Whitaker est par ailleurs le réalisateur de trois longs métrages dont la comédie féministe Où sont les hommes ? (1995), interprétée par des actrices noires. En tant que producteur, son nom est associé à une dizaine de films, souvent dédiés à la cause afro-américaine, comme Rage in Harlem (1991) de Bill Duke et Fruitvale Station (2013) de Ryan Coogler.