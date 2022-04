Cannes 2022 : le Jury et la sélection des courts métrages et de la Cinéfondation

News : Le Président de ce Jury est le réalisateur égyptien Yousry Nasrallah. Révélé à la Quinzaine des réalisateurs 1987 avec Vol d’été, il est notamment l’auteur de La ville (1999) et Femmes du Caire (2009), coréalisé avec Wael Mandour.

Actrice et réalisatrice québécoise, Monia Chokri a été l’interprète de Denys Arcand et Xavier Dolan, avant de se lancer dans la mise en scène avec La femme de mon frère, Prix coup de cœur du jury Un Certain Regard en 2019.

Réalisatrice et scénariste belge, Laura Wandel a été remarquée avec son premier long métrage Un monde, prix FIPRESCI à la Section Un Certain Regard en 2021.

Acteur et réalisateur français, Félix Moati a été l’un des jeunes espoirs du cinéma français des années 2010 avec des films de Thomas Lilti, Michel Leclerc ou Gilles Lellouche. Il a connu le succès critique avec son premier long métrage en tant que cinéaste, Deux fils.

Journaliste et critique français (La Croix, Le Masque et la plume), Jean-Claude Raspiengeas est également auteur d’ouvrages sur le cinéma et documentariste.

Voici la liste de la compétition des courts métrages et de la Cinéf :

Les courts métrages

TSUTSUE Amartei Armar

Ghana/France -15’

PO SUI TAI YANG ZHI XIN (A SHORT STORY) Bi Gan

Chine - 15’

LORI Abinash Bikram Shah

Népal/Hong Kong - 14’

HAI BIAN SHENG QI YI ZUO XUAN YA Story Chen

Chine - 14’

UOGOS Vytautas Katkus

Lituanie/Italie - 15’

SAME OLD Lloyd Lee Choi

États-Unis - 15’

LE FEU AU LAC Pierre Menahem

France - 15’

GAKJIL Sujin Moon

Corée du Sud - 6’

LUZ NOCTURNA (LUMIÈRE DE NUIT) Kim Torres

Costa Rica/Mexique - 14’

La Cinef

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ Alica Bednáriková

FTF VŠMU-Film and Television Faculty - Slovaquie - 26’

MUMLIFE Ruby Challenger

AFTRS - Australie - 15’

TOUT CECI VOUS REVIENDRA Lilian Fanara

La Fémis - France - 29’

LES HUMAINS SONT CONS QUAND ILS S’EMPILENT Laurène Fernandez

La CinéFabrique - France - 4’

IL BARBIERE COMPLOTTISTA Valerio Ferrara

Centro Sperimentale di Cinematografia - Italie - 19’

THE PASS Pepi Ginsberg

NYU - États-Unis - 15’

SHEHERUT Orin Kadoori

The Steve Tisch School of Film & Television Tel Aviv University - Israël - 24’

NAUHA Pratham Khurana

Whistling Woods International - Inde - 26’

JUTRO NAS TAM NIE MA Olga Kłyszewicz

The Polish National Film School in Łódź - Pologne - 8’

DI ER Li Jiahe

Hebei University of Science and Technology School of Film and Television

Chine - 23’

FENG ZHENG Li Yingtong

Emerson College - États-Unis - 18’

MISTIDA Falcão Nhaga

ESTC - Portugal - 30’

GLORIOUS REVOLUTION Masha Novikova

London Film School - Royaume-Uni - 20’

100% FLÅET KÆRLIGHED Malthe Saxer

Den Danske Filmskole - Danemark - 49’

HAJSZÁLREPEDÉS Bianka Szelestey

Eötvös Loránd University Department of Film Studies - Hongrie - 22’

SPRING ROLL DREAM Mai Vu

NFTS - Royaume-Uni - 9’