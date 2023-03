Cannes 2023 : l’affiche de la section ACID

News : La programmation de la section parallèle ACID (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion) du Festival de Cannes se tiendra du 17 au 26 mai 2023. À cette occasion, l’ACID dévoile sa nouvelle affiche. Il s’agit d’un visuel signé par l’illustrateur Xavier Lissilour, « invitation au cœur d’une forêt à la fois lumineuse et mystérieuse »

Depuis sa création, l’ACID soutient des documentaires et des fictions, français et étrangers, qui mettent en avant des auteurs audacieux et des créations en marge de l’industrie cinématographique. L’objectif de l’ACID est de favoriser les rencontres entre les cinéastes et le public, pendant la durée du Festival de Cannes, mais aussi après la manifestation, puisque les films sont accompagnés de façon à ce qu’ils puissent trouver un distributeur et une exploitation en salle, dans un circuit art et essai. L’ACID Cannes a notamment permis de découvrir des longs métrages d’Olivier Babinet, Lucas Belvaux, Kaouther Ben Hania, Serge Bozon, Jim Cummings, Philippe Faucon, Alain Gomis, Emmanuel Gras, Radu Jude, Arnaud et Jean-Marie Larrieu, Ursula Meier, Nicolas Philibert, Gilles Porte et Yolande Moreau, Pierre Schoeller, Claire Simon, Marie-Claude Treilhou et Justine Triet.