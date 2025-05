Cannes 2025 : Denzel Washington Palme d’or d’honneur

© Festival de Cannes 2025

News : Quelques jours après Robert De Niro, c’est son compatriote Denzel Washington qui a été honoré par une Palme d’or d’honneur. L’acteur afro-américain est récompensé pour des décennies de carrière alliant audace et audience populaire.

L’acteur emblématique de Spike Lee

Denzel Washington débute au cinéma en 1979 mais perce à la fin des années 80 dans des films traitant de la condition des Noirs. Nommé à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Le cri de la liberté (1987) de Richard Attenborough, il obtient la statuette avec Glory (1989) d’Edward Zwick. Denzel Washington devient dès lors l’un des acteurs afro-américains les plus populaires de Hollywood, dans la lignée de Sidney Poitier. Interprète emblématique de Spike Lee, il est dirigé par le cinéaste dans l’intimiste Mo’ Better Blues (1990) et le biopic de Malcolm X (1992), pour lequel il est nommé à l’Oscar du meilleur acteur. La collaboration entre les deux hommes s’avèrera moins convaincante avec He Got Game (1998).

Au cours de ces années 90, Denzel Washington, qui conforte son statut d’acteur bankable, connaît également le succès en incarnant l’avocat de Tom Hanks dans Philadelphia (1993) de Jonathan Demme, tout en élargissant son registre. On le voit ainsi à l’affiche du thriller L’affaire Pélican (1993) d’Alan J. Pakula, au côté de Julia Roberts ; du produit culturel Beaucoup de bruit pour rien (1993) de Kenneth Branagh, d’après Shakespeare ; du film de guerre commercial USS Alabama (1995) de Tony Scott ; ou du biopic militant Hurricane Carter (1999) de Norman Jewison, pour lequel il remporte l’Oscar du meilleur acteur.

Denzel Washington, de Jonathan Demme aux frères Scott

Dans les années 2000-2020, Denzel Washington est toujours une valeur sûre de Hollywood. Il passe à la réalisation avec Antwone Fisher (2003), The Great Debaters (2007) et Fences (2017) ; et signe une romance en 2021, A Journal for Jordan qui est un échec public. Il garde l’estime de ses pairs qui le nomment encore à l’Oscar du meilleur acteur pour Training Day (2001) d’Antoine Fuqua, Flight (2002) de Robert Zemeckis et L’affaire Roman J. (2017) de Dan Gilroy.

On peut le préférer dans le remake d’Un crime dans la tête (2004), réalisé par Jonathan Demme ; dans le film noir nostalgique Out of Time (2004) de Carl Franklin ; dans Inside Man : l’homme de l’intérieur (2006), qui marque ses retrouvailles avec Spike Lee ; ou dans le polar American Gangster (2007) de Ridley Scott, au côté de Russell Crowe.

Denzel Washington a également été dirigé par Sidney Lumet, Mira Nair, Russell Mulcahy, Penny Marshall, Phillip Noyce et Boaz Yakin. Il est le père de l’acteur John David Washington.

On le retrouve dans les années 2020 avec Gladiator II de Ridley Scott ou Highest 2 Lowest de Spike Lee.

