Cannes 2025 : Joachim Trier en compétition officielle

Résumé : À la mort de leur mère, Nora et Agnès voient leur père Gustav réapparaître dans leur vie. Réalisateur de films autrefois reconnu, il a écrit un scénario dont il voudrait que Nora, devenue comédienne, joue le rôle principal, mais cette dernière refuse catégoriquement. Lors d’une rétrospective qui lui est consacrée dans un festival français, Gustav rencontre une jeune star hollywoodienne qui, bouleversée par l’un de ses films, manifeste son désir de travailler avec lui. Il lui offre le rôle initialement écrit pour Nora, voyant là l’opportunité inespérée de relancer sa carrière. Le tournage en Norvège devient l’occasion pour Gustav d’affronter ses démons et lui donne une dernière chance de renouer avec ses filles.

– Scénario : Joachim Trier, Eskil Vogt

– Distributeur : Memento

– Principaux acteurs : Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Cory Michael Smith, Lena Endre, Jesper Christensen

Joachim Trier à Cannes

2011 : Oslo, 31 août, Un Certain Regard

2015 : Back Home, Compétition officielle

2021 : Julie (en 12 chapitres), Prix d’interprétation féminine pour Renate Reinsve

© 2025 Memento Distribution. Tous droits réservés.

Valeur sentimentale semble brasser les thématiques psychologiques et familiales chères à Joachim Trier, qui dirige à nouveau Renate Reinsve à qui il avait permis de remporter le prix de la meilleure actrice à Cannes pour Julie (en 12 chapitres), il y a quatre ans. Elle est ici entourée, entre autres, de Stellan Skarsgård (Breaking the Waves), Elle Fanning (Un parfait inconnu) et Corey Michael Smith (May December). Né à Copenhague mais de nationalité norvégienne, Joachim Trier signe un premier long métrage avec Reprise (2006), primé au Festival de Toronto, et distribué en 2008 sous le titre Nouvelle donne. Oslo, 31 août (2011) est une libre adaptation du Feu follet de Drieu la Rochelle, déjà portée à l’écran par Louis Malle en 1963. Le cinéaste y manifeste un style sobre et une extrême finesse dans le traitement d’un sujet difficile. Après le succès critique de ce film, Joachim Trier propose Back Home (2015), coproduction internationale ne manquant pas d’atouts, à commencer par l’interprétation d’Isabelle Huppert, mais dont l’audience est limitée. Mêlant fantastique suggestif et étude de mœurs implacable, Thelma (2017) est une grande réussite, mais qui peine à trouver son public. Entre comédie romantique et étude de mœurs, Julie (en 12 chapitres) trouve un écho plus large et confirme les qualités d’écriture et de mise en scène du réalisateur, même si d’aucuns ont jugé le film mineur.

TOUS NOS ARTICLES SUR LE FESTIVAL DE CANNES 2025