Cannes 2025 : L’affiche de la Quinzaine des Cinéastes

News : Le site de la Quinzaine des Cinéastes tient à préciser à propos de Harmony Korine : « Il signe, pour notre plus grand plaisir, l’affiche de la 57e édition : un objet pop qui fait un clin d’œil à l’esthétique du gaming et à sa débauche de formes et de couleurs numériques. Sa poésie et son énergie folle donnent le ton de la Quinzaine 2025 ! » Scénariste de Larry Clark pour Kids et Ken Park, Harmony Korine a lui-même réalisé plusieurs longs métrages, de Gummo à Baby Invasion en passant par le cultissime Trash Humpers, à propos duquel nous précisions : « Œuvre brute, nihiliste, vulgaire, sale, Trash Humpers n’aurait pu être qu’un défouloir punk s’il ne cachait un véritable hommage à l’esthétique VHS et à la tradition des masques dans les arts américains. » (Maxime Lachaud). En 2017, le centre Pompidou lui consacrait une exposition et nous écrivions par la plume de Julien Dugois : « Hamony Korine n’est pas qu’un vulgaire provocateur adepte du white trash, c’est aussi un petit génie multidisciplinaire, un grand romantique et surtout un critique acerbe de la société américaine. Tant de facettes à découvrir à l’occasion de son passage à Paris. »

La Quinzaine des Cinéastes, la plus prestigieuse des sections parallèles du Festival de Cannes, a révélé et ou mis en avant des longs métrages de réalisateurs majeurs, tels Robert Bresson, Ken Loach, Manoel de Oliveira, Marco Bellocchio, Ousmane Sembene, William Friedkin, Theo Angelopoulos, Martin Scorsese, Chantal Akerman, Werner Herzog, Jim Jarmusch, Rainer Werner Fassbinder, Michael Haneke, Sofia Coppola, Ruben Östlund, Bertrand Bonello, Otar Iosseliani, Eric Khoo, Christophe Honoré, Hong Sang-soo, Béla Tarr, Alain Tanner et bien d’autres... En 2024, nous avons pu apprécier notamment À son image de Thierry de Peretti, La prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazuy, Septembre sans attendre de Jonás Trueba et Ma vie ma gueule de Sophie Fillières.