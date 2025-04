Cannes 2025 : Mario Martone en compétition officielle

Résumé : Rome, années 1980. Goliarda Sapienza travaille depuis dix ans sur ce qui sera son chef-d’œuvre "L’Art de la joie". Mais son manuscrit est rejeté par toutes les maisons d’édition. Désespérée, Sapienza commet un vol qui lui coûte sa réputation et sa position sociale. Incarcérée dans la plus grande prison pour femmes d’Italie, elle va y rencontrer voleuses, junkies, prostituées mais aussi des politiques. Après sa libération, elle continue à rencontrer ces femmes et développe avec l’une d’entre elle une relation qui lui redonnera le désir de vivre et d’écrire.

– Scénario : Mario Martone, Ippolita Di Majo, d’après le récit de Goliarda Sapienza

– Distributeur : Le Pacte

– Principaux acteurs : Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Stefano Dionisi, Antonio Gerardi, Francesco Gheghi

Mario Martone à Cannes :

1995 : L’Amour meurtri, Compétition officielle

1998 : Teatro di guerra, Un Certain Regard

2004 : L’Odeur du sang, Quinzaine des Cinéastes

2022 : Nostalgia, Compétition officielle

Lors de la présentation de la compétition officielle le 10 avril, Thierry Frémaux a tenu à préciser : « Mario Martone est un immense artiste italien, de théâtre, de littérature. C’est aussi un grand cinéphile : il parle magnifiquement du cinéma des autres et est aussi metteur en scène. Il viendra présenter un film qui s’appelle FUORI et raconte l’histoire de Goliarda Sapienza, jouée par Valeria Golino. Cette écrivaine a été redécouverte par la France quand les éditions Le Tripode ont publié L’ART DE LA JOIE, et c’est ensuite qu’elle a été reconnue en Italie. Ce film raconte ce destin assez tragique et l’existence difficile de Goliarda Sapienza. » Mario Martone avait été révélé à la Mostra de Venise 1992 avec Mort d’un mathématicien napolitain, « déclaration d’amour à la ville de Naples », selon la formule de notre collaborateur Claude Rieffel. Il a par la suite réalisé plusieurs longs métrages, de L’amour meurtri (1995) à Nostalgia (2022), en passant par Leopardi : Il giovane favoloso (Venise 2014). Ses œuvres s’intéressent souvent à l’Histoire de l’Italie ou sont des biographies de personnalités transalpines. Valeria Golino, son interprète de Fuore, a tourné avec des cinéastes aussi divers que Margarethe von Trotta (Trois sœurs), Barry Levinson (Rain Man), Emanuele Crialese (Respiro) et Costa-Gavras (Adults in the Room). Elle est elle-même réalisatrice (Miele, Euforia) et a présidé le Jury Un Certain Regard en 2023.

