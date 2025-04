Catmask Boy – Linus Liu– La chronique BD

Résumé : Tao Tigrou est un petit garçon qui préfère son imagination à ses devoirs. Après avoir fabriqué un masque à tête de chat, il s’invente une vie super héros masqué, {Catmask Boy}. Mais la réalité le rattrape. La remise des bulletins scolaires est arrivée et il y faut la signature parentale…ouille ! Certes, il a progressé, mais il reste l’avant-avant-dernier de la classe. Et, comble de malchance, sur le chemin de retour chez lui, il perd ce fameux papier. Commence alors une déambulation rocambolesque dans les quartiers fumants du Hong Kong des années 1970. Tao Tigrou fait la rencontre de personnages intrigants à mesure qu’il s’enfonce dans le dédale des ruelles de la Citadelle de Kowloon, un haut lieu de la mafia hongkongaise, à la réputation plus que sulfureuse. Saura-t-il s’en sortir et retrouver l’objet de sa quête ? Au lecteur de le découvrir.

Critique : Cet album est comme l’enfance, tendre et cruel. Il est comme la jeunesse, ingrate et imaginative. Tao Tigrou est un enfant qui vit seul avec sa mère qu’il redoute autant qu’il chérit. Il n’est pas très bon à l’école, mais il essaie quand même de faire de son mieux. Il ne semble n’avoir pas beaucoup d’amis…. Mais il en a un et cela semble lui suffire. Il vit à Hong Kong, menant avec sa mère une vie simple - ils ne sont probablement pas très riches - mais suffisante. Plus tard au cours de l’histoire, quand il pénètre dans la Citadelle de Kowloon, il fait la connaissance d’autres enfants bien plus marginaux que lui…. Il fait une rencontre en particulier, avec un autre petit garçon et semble trouver son alter ego. Si l’intrigue se noue autour d’un bulletin scolaire qu’il faut absolument retrouver, c’est aussi une histoire d’amitié qui se découvre au fil des pages. Tao Tigrou est héros, plutôt anti-héros, à la fois drôle et attachant.

Son histoire est racontée par chapitre. Le découpage est bien pensé. Chaque chapitre comporte un titre qui prend la forme d’un adage et chaque fin de chapitre offre un moment de suspension dans la lecture. Le lecteur peut alors revisiter le titre du chapitre à l’aune de ce qu’il a lu. Et l’auteur parvient également à introduire juste ce qu’il faut de suspense pour donner envie de découvrir ce qui va suivre au chapitre suivant.

Le dessin est simple mais stylisé. L’auteur parvient à créer des personnages très incarnés et des visuels percutants. C’est un album en couleur. La gamme chromatique choisie dans des tons pastel apporte une candeur à l’univers imaginé par le dessinateur. Le rythme est en revanche bien soutenu, les dialogues économes en mots, mais efficaces. L’ensemble est dynamique et séduisant.

Catmask Boy, Linus Liu - Illustration © La boîte à Bulles, Linus Liu

Enfin, l’omniprésence du jeu apporte une dimension ludique à cet album. En effet, à plusieurs reprises, les personnages sont présentés en train de jouer à des jeux de pions ou de cartes dont les règles peuvent paraître exotiques au lecteur européen. Un petit dossier contextuel et explicatif, situé à la fin de l’ouvrage, permet de découvrir plus en détails les règles des jeux présents dans l’histoire. Il permet aussi de faire un focus sur certains éléments de la culture hongkongaise. Ce complément d’informations existait déjà dans la version originale, mais l’éditeur français l’a enrichi, une initiative bienvenue qui renforce l’expérience de lecture pour ceux qui sont curieux d’en apprendre un peu plus.

Catmask Boy est la première bande dessinée du créateur visuel et narratif hongkongais, Linus Liu. L’auteur a ensuite décliné l’univers de sa bande dessinée en produits dérivés et en une petite série d’animation. Publié à Hong Kong en 2022, c’est la maison d’édition, la Boite à Bulles qui en propose, en ce printemps 2025, la version française. Une fois de plus, cet éditeur met en lumière un jeune talent étranger, dans un livre à la manufacture soignée et agréable. Un album à découvrir.