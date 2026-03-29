Cats and Dragons T.1 et 2 – Izumi Sasaki, Amara et Mai Okuma - la chronique Manga

Amara écrit le web-novel qui a inspiré ce manga. Mai Oruma a réalisé le character design de ce shōnen tout public, tandis que Izumi Sasaki dessine cette adaptation qui donne une histoire pouvant plaire à toute la famille.

Résumé : Le récit se déroule dans un monde de fantasy. Un dragon arrive en ville et brûle les soldats défendant la cité. Plus tard, un jeune enfant appelé à devenir roi peine à apprendre la magie. Il reçoit l’aide inattendue... d’un chat ! Une rencontre étonnante qui marque le début d’une solide amitié entre deux peuples...

Critique : Voilà un récit bien étonnant. Un dragon qui perd sa mère et se retrouve élevé par des chats. Mais les retournements de situation ne s’arrêtent pas là dans ce monde dans lequel il existe des escarboucles magiques sur le front des animaux, où les chats parlent et où les humains les traquent… pour leur fourrure.

Et pourtant, d’étonnantes amitiés se construisent au fil des chapitres. Humain, chats, dragon se rapprochent les uns des autres. Dans une ambiance bon enfant, on découvre les rouages de cette société et son histoire. En effet, le récit ne suit pas un protagoniste et ses nombreuses aventures. Il y a certes le dragon qui vieillit et reste présent à travers les âges, mais les chapitres s’axent sur un chat en particulier, le temps que l’on comprenne sa destinée, et l’on repart ensuite sur un autre chat, lié de manière plus ou moins directe au précédent.

On saute d’époque en époque, un humain petit se retrouve adulte dans le chapitre suivant et au fil des décennies et des aventures, nous lisons l’histoire de peuples qui créent des liens perdurant dans le temps. L’humour est présent également avec ce dragon bougon, ces chats aventureux, ces humains parfois timorés. Pas de cliffhanger au programme, juste des histoires qui se closent et enchaînent avec un autre récit. Une immersion tout en douceur dans ce monde où magie, dragons et chats se côtoient.

© Izumi Sasaki, Amara et Mai Okuma / Doki Doki

Mai Okuma réalise le character design des différents personnages, les principaux étant présentés dans la première page de chaque tome. Izumi Sasaki dessine cette épopée qui s’étale à travers les ans. De génération en génération, les chats se suivent et ne se ressemblent pas. On retrouve le trait classique du manga grand public, noir et blanc, trames de gris, personnages stylisés avec leurs grands yeux et leur petit nez et les décors très réalistes qui s’effacent la plupart du temps une fois les lieux posés.

La composition des planches reflète la narration, calme et tranquille. Une tranquillité gagnante puisque ce manga comporte déjà douze tomes au Japon. À côté du lien entre les peuples, ce sont aussi les notions de transmission et de confiance qui sont mises en avant. Un manga qui se penche sur le vivre ensemble, en famille, entre amis, entre peuples que tout oppose. Une idée dont nous avons bien besoin à notre époque.

Cats and Dragons T.1 et 2 présente des histoires touchantes où les peuples se rencontrent et se lient, où la famille et l’amitié comptent énormément. Pas de grand méchant, de grandes aventures, juste des rencontres inattendues, drôles et émouvantes montrant la solidarité qui permet à tous de vivre ensemble.