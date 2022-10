Ce garçon - Maby, Valentin Maréchal - la chronique BD

Résumé : En mai 1968, Jean et ses sœurs doivent quitter Paris sur un coup de tête de leur mère, sévère matriarche à la jambe de bois et au caractère taciturne. Arrivé à la campagne, il découvre puis cache un voleur géant...

Critique : Difficile d’imaginer une histoire qui tienne la route avec pour cadre mai 68, en choisissant d’ancrer le récit à la campagne, autour d’une mère qui fait figure de soutien indéfectible du Général, et en centrant le récit sur le vol d’une statuette vaudou. Cette originalité paye cependant. Le récit nous fait rencontrer un petit garçon timide, ses sœurs indépendantes et cette mère mystérieuse qui forment une famille qui casse les codes avec humour. Le récit en profite d’ailleurs pour donner une belle leçon dans la dernière partie de l’album. Les auteurs réussissent la performance de concevoir un récit conçu du point de vue d’un enfant qui insère à la fois des thèmes très adultes et des dialogues qui oscillent entre naïveté et philosophie. Avec cet équilibre finement donné, le scénario peut se targuer d’être intelligent en même temps que mystérieux, aussi historique qu’aventureux.

© Jungle / Maréchal

Pour coller à cette balance qui voit un lectorat aussi large, le dessin se devait d’un de plaire aux plus petits : c’est le sens d’un dessin qui représente des grosses têtes, des cheveux ébouriffés et des corps aux proportions démesurées. Les auteurs insèrent d’autre part quelques références sérieuses ciblant un public plus âgé, avec des à vêtements d’époque, quelques personnages secondaires plus inquiétants, et un flash-back au goût amer, dans la neige, le sang et le charbon.

© Jungle / Maréchal

Contrairement à ce que son titre laisse suggérer, Ce garçon n’est pas un album sur l’enfance et son insouciance. Il reflète bien plutôt une certaine époque de l’après-guerre.