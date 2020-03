Colt & Pepper T.1 Pandemonium à Paragusa - la chronique BD

Résumé : L’Amérique, au lendemain de sa découverte par l’Europe, subit un profond changement dimensionnel qui remplace le monde par un univers fantaisiste, où créatures et magie côtoient les humains. Dans une ville nommée Paragusa, le capitaine de la garde Salomon Culpepper n’attend qu’une chose, la retraite, mais celle-ci aura un goût bien amer...

Entre Dumas et Les Annales du Disque Monde, on sent que les créateurs de la série Marshall Bass se sont fait plaisir lorsqu’ils ont couché sur le papier les aventures du sergent, ou plutôt capitaine, Pepper et de son neveu Colt. On pense à l’influence des mousquetaires dès la couverture, mais très vite c’est le cycle de la Garde de Terry Pratchett et son capitaine Vimaire qui viennent en tête, à la façon notamment dont le soldat flâne entre commerçants trolls, crabes géants pirates et bourreaux Vishnou.

Ce monde, qui a subi un avant et un après, alors que l’on croyait découvrir une simple uchronie fantasy, a donc bien des secrets mais assez récents, que le héros connait sur le bout des doigts. Son expérience et sa sagesse, avec aussi un peu de son sabre, vont l’aider à canaliser un Colt qui a lui la fougue, la bêtise mais aussi des pouvoirs insoupçonnés et encore mystérieux. Entre complots, fuites et quêtes, les soubresauts sont nombreux, et l’on apprécie certaines digressions dans la narration, notamment lorsqu’elle concerne un pirate baroudeur au pouvoir de Cendrillon crustacé qui doit regagner les flots. Et, c’est à noter, ce monde de Paragusa relève bien du Pandemonium indiqué sur la couverture, puisque les morts sont aussi violentes que surprenantes.

Darko Macan, Igor Kordey, Anubis /Delcourt

Le dessin d’Igor Kordey commence à être reconnu et est reconnaissable. Ses moues souvent antipathiques, ses héros un peu rustauds et souvent costauds, font que les personnages mettent du temps à être acceptés, avant d’être totalement installés et incontournables. Dans un décor qui alterne entre le baroque du XVIIe siècle et l’inventivité que l’on retrouve chez Bethesda dans les séries Elder Scrolls, tout se mélange avec un ton assez sombre, pourtant relevé de nombreuses couleurs souvent peu utilisées en bande dessinée. Et pourtant, dans ce style hirsute, on se prend à voir quelques traces de Dionnet et de ses Armées du Conquérant, comme si cette ambiance rauque avait traversé les époques et les styles.

Darko Macan, Igor Kordey, Anubis /Delcourt

Furieusement original, narrativement assez génial, Colt & Pepper se lance avec un premier tome d’une fort belle manière, et vérité à l’image d’un de ses héros éponymes, à la fois plein d’audace et de sagacité.