Dans ma bulle #44 - une année en BD

Cette année, tout l’équipe de Dans ma bulle a lu, a beaucoup beaucoup lu !

Que retenir de cette année 2021 ? Quelles BD à mettre sous le sapin ?

Florian, David et Fred vous donnent tous leurs coups de cœur de ces derniers mois ! Parmi eux :

Des anthologies :

Maxiplotte , de Julie Doucet, l’Association

L’envol , de Kuniko Tsurita, Atrabile

Premières bandes dessinées publiées :

Le grand vide, de Léa Murawiek, éditions 2024

René·e au bois dormant, de Elene Usdin, Sarbacane

Historique :

Deux passantes dans la nuit de Patrice Leconte, Alexandre Coutelis et Jérôme Tonnerre, Bamboo

Un matin de ce printemps-là , de Park kun-woong, Rue de l’Échiquier

La vie souterraine , de Camille Lavaud-Benito, Les Requins Marteaux

Contemplation et grands espaces... :

Un beau voyage , de Delphine Panique, éditions Misma

Dernier souffle, de Thierry Martin, Soleil

Le droit du sol, d’Étienne Davodeau, Futuropolis

Drame :

Walk me to the corner , d’Anneli Furmark, Éditions çà et là

L’Étreinte de Jim et Laurent Bonnot, Bamboo

L’imaginaire :

L’épopée infernale , de Émilie Plateau, Éditions Misma

Decorum, de Jonathan Hickman / Mike Huddleston, Urban comics

Pour compléter cette belle sélection de fin d’année, nous vous invitons à revenir sur les nouveautés que nous avions choisi de mettre en évidence lors de la rentrée, en suivant ce lien. et nous vous proposons quelques conseils de lectures supplémentaires :

Éveils , de Juliette Mancini , chez Atrabile



Couacs au mont vérité , de Jean-Christophe Menu, chez Dargaud

Maman amoureuse de tous les enfants , de Lucas Méthé, chez Actes Sud BD

Lovecraft - coffret : L’appel de Cthulhu & Celui qui hantait les ténèbres , de Gou Tanabe, chez Ki-Oon

Lone wolf & cub tome 1 , de Kazuo Koike et Goseki Kojima, chez Panini



Gotlib, une vie en dessins , de Jean-Louis Gauthey, chez Champaka Brussels

The Art of Thai Comics - A Century of Strips and Stripes , de Nicolas Verstappen, chez River Books

Plaza , de Yûichi Yokoyama, chez Éditions Matière



Fante Bukowski, l’œuvre complète , de Noah Van Sciver, chez L’employé du moi

Anthologie Ranpo Edogawa vol.1 , de Kazuo Kamimura, chez Le Lézard Noir



Chiffonné , de Laurent Houssin, chez Cavale éditions



Dragon Ball - le super livre tome 1 - L’histoire et l’univers , de Akira Toriyama, chez Glénat

Mater , de Stanislas Moussé, chez Le Tripode



Métal hurlant 1975-1987 - La machine à rêver , de Gilles Poussin et Christian Marmonnier, chez Denoël Graphic

Weird science - intégrale, chez Akileos

Yuyu hakusho - star edition tome 1 , de Yoshihiro Togashi, chez Kana

Ostende , de Dominique Goblet, chez Fremok



Succès, mode d’emploi , de Ville Ranta, chez Rackham

L’entaille , de Antoine Maillard, chez Cornélius

Shanghai red , de de Christopher Sebela, Josh Hixson et Hassan Otsmane-Elhaou, chez Hi-Comics

Anime architecture - Mondes imaginaires et mégalopoles infinies , de Stefan Riekeles, chez Mana Books