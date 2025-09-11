Dans ma bulle #594. Explorer la réalité des auteur·ices de BD en Suisse. Episode 1 : Présentation de la SCAA.

Le 11 septembre 2025
"La SCAA s’associe au podcast Dans ma bulle pour explorer la réalité des auteur·ices de BD en Suisse. À travers trois épisodes, le projet met en lumière les défis du métier, les particularités du marché suisse et les différences entre les régions linguistiques. Comment vivre de son art dans un pays où la BD reste perçue comme un médium de niche ? Quels sont les obstacles et les opportunités pour les BDistes du pays ? Demandons directement aux concerné·es.
Dans cet épisode, les intervenant·es souhaitent présenter l’association SCAA, Swiss Comics Artists Association, à travers son implication et son rôle auprès des auteur·ices de bande dessinée en Suisse".
Episode numéro 1 : La SCAA : Présentation de l’association
Avec Léandre Ackermann, Pierre Schilling et Jeff Délez.
Une rencontre animée par Fred Michel et enregistrée au festival BDFil à Lausanne.
