Dead Dead Twice – François Poisson - la chronique BD

François Poisson écrit et dessine ce polar noir et blanc avec ce mystérieux revenant. Il crée une BD bien menée mêlant histoire de fantôme et enquête policière.

Résumé : {Dead Dead Twice} commence quelque part dans le delta de Camargue. Un inconnu se réveille sous l’effet de décharges électriques. Des jeunes jouant à Frankenstein s’amusent à envoyer du courant à son corps inconscient, recouvert d’un drap. Surpris par le réveil de leur créature, les jeunes s’enfuient, laissant l’inconnu reprendre ses esprits et réaliser que cela fait peut-être un bout de temps qu’il est mort...

Critique : Cet inconnu au visage recouvert d’un drap qu’il ne peut plus ôter nous intrigue immédiatement. Est-ce vraiment un mort ? Ou juste une personne ayant sombré trop longtemps dans le coma ? La réponse se fait au fil de l’histoire alors que le protagoniste entame un voyage inverse de celui qui l’a mené en Camargue.

François Poisson mêle habilement le polar et le fantastique, sans oublier d’y ajouter une bonne pincée d’humour. On retrouve l’ambiance roman noir avec ce protagoniste qui parle en voix off la plupart du temps. Il y a également des personnages clichés, comme la femme fatale, le mari jaloux, mais détournés de manière drôle. Le fantastique repose bien sûr sur cette histoire de fantôme au visage caché par une cagoule de fortune.

Le recul porté par la voix off avec ses remarques acides apporte un décalage renforcé par certains éléments comme ce Goldorak volant en éclat, que l’on aperçoit sur la couverture.

Discrètement, avec le personnage de Abdou, François Poisson évoque aussi des sujets contemporains : exclusion et centre d’hébergement. L’histoire, aussi décalée soit-elle, se déroule bien dans notre monde avec ses problématiques. L’auteur arrive aussi à passer d’enjeux sociaux à l’art avec cette visite impromptue au musée. François Poisson parvient à créer un récit cohérent qui intègre tous ces éléments.

Il dessine également cette BD. Il emploie de manière stylisée un noir et blanc rehaussé de gris. Les fonds de page sont noirs, sauf le temps d’un flash-back. La typographie des textes de la voix off rappelle le style des anciennes machines à écrire, faisant un lien avec le vieux polar des années cinquante, même si l’histoire est cent pour cent contemporaine.

François Poisson utilise souvent de longues cases panoramiques, séparées par de hautes gouttières où s’insère le texte. Il n’hésite pas à rompre cette composition pour casser le rythme qu’elle pourrait installer. Cela lui permet de mettre en avant des temps forts de l’histoire et les angoisses profondes de son protagoniste.

Dead dead twice jongle avec les genres. Polar, fantastique et humour se mélangent avec aisance pour une histoire qu’on lit avec plaisir.