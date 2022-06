Diam’s à l’affiche avec son documentaire Salam

Résumé : Après dix ans de silence, Mélanie Diam’s revient avec un documentaire où elle souhaite se raconter à cœur ouvert. Pour la première fois face caméra elle se confie, sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l’islam.

News : Présenté en séance spéciale, hors compétition, dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2022, Salam sera projeté dans plusieurs salles de cinéma vendredi 1er et samedi 2 juillet 2022. Ce documentaire en forme de confession est également visible sur la plateforme de Brut, nouveau partenaire du Festival de Cannes, qui en a assuré la production. Née Mélanie Georgiades, Diam’s, artiste française d’origine chypriote, a été rappeuse, chanteuse et auteure-compositrice-interprète. Sa carrière, commencée en 1994, s’est déroulée jusqu’en 2012, année où elle a annoncé se retirer de la scène pour se consacrer à sa famille et sa foi. Diam’s est lauréate de plusieurs récompenses dont l’album de l’année (rap/hip-hop) pour Brut de Femme aux Victoires de la musique 2004.

L’ex-chanteuse a coréalisé Salam avec deux autres cinéastes, Houda Benyamina et Anne Cissé. La première a connu un succès critique et public avec Divines, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs 2016 et lauréat de la Caméra d’or. La seconde a réalisé trois courts métrages et a été coscénariste des séries télévisées Vampires et Lupin. Salam se veut un film sur « les difficultés d’exister dans le regard des autres, du public, et aborde la problématique de la santé mentale chez une grande artiste française et le choix délicat de changer de vie » (dossier de presse). Reste à savoir si Salam est une œuvre pertinente et touchante sur la fragilité des artistes et le poids de la religion ou une hagiographie de circonstance ayant un lointain rapport avec le cinéma.