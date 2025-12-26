Don Juan des Flots. Acte II : Petites Tragédies – Isabelle Bauthian, Rebecca Morse - la chronique BD

Le 26 décembre 2025
- Scénariste : Isabelle Bauthian>
- Dessinateur : Rebecca Morse
- Coloriste : Nicolas Vial
- Genre : Fantasy
- Editeur : Drakoo
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 7 janvier 2026
Isabelle Bauthian scénarise ce deuxième tome de la série et Rebecca Morse en réalise les dessins. Nicolas Vial s’attelle aux couleurs pour cette BD de fantasy qui détourne le mythe de Don Juan et nous entraîne dans une histoire aux nombreux rebondissements.
Résumé : L’album débute par un cambriolage nocturne, rapidement mis en déroute par Doña Laura et des membres de sa milice de justiciers. Mais dans l’action, un membre de la milice meurt. Est-ce l’infortune, l’épidémie de malchance qui a encore frappé ou bien juste le fait que les nouvelles recrues ne sont pas suffisamment entraînées ? Doña Laura est débordée et elle doit demander l’aide de Don Juan pour protéger la cité de Flots. Mais quel plan Don Juan a-t-il réellement en tête ?
Critique : Dans ce nouveau tome, l’intrigue se resserre et Don Juan, qui s’était mis les foules de son côté, a fort à faire pour sauvegarder sa réputation. D’autant que Doña Laura semble insensible à son charme. Son secret est pour l’instant bien gardé, grâce à Doña Elvira, mais la disparition du Comendador ne restera pas sans suite.
En détournant le mythe de Don Juan, Isabelle Bauthian nous offre une belle histoire de fantasy. Dans la cité de Flots, comme on pourrait l’imaginer dans la Florence de la renaissance, les intrigues vont bon train. Chacun défend son idée de la liberté et de la protection du peuple. Et au-delà des conflits d’égo, il y a aussi une opposition politique sur des visions du monde, apportant une autre lecture à la BD.
Attention, cet aspect n’enlève rien à l’action et au fantastique. En effet, les défenseurs de l’ordre, avec leurs pouvoirs ayant nécessité un lourd sacrifice, sont toujours actifs. Seul Don Juan semble ne rien avoir dû payer pour acquérir ses capacités, ce qui le rend unique dans toute la ville. Et son charme fait le reste, attirant à lui hommes et femmes. Mais les événements se précipitent et le vent tourne. Il faudra attendre le troisième tome pour voir jusqu’où il tournera et quels nouveaux rebondissements attendent les personnages de cette histoire originale.
Rebecca Morse donne vie à cette ville imaginaire, rappelant les anciennes cités médiévales. Elle apporte des traits réalistes aux visages des différents personnages et leurs expressions nous permettent de comprendre leur pensée. Les décors travaillés, les hachures fines marquant les ombrages dans les différentes pièces et lieux de l’histoire, allant jusqu’à s’intensifier pour mettre en avant un personnage, nous maintiennent dans le récit. Les couleurs de Nicolas Vial savent tirer parti de cette technique de dessin. Ses couleurs chaudes, au cœur de la nuit, entourent Don Juan et le font encore plus ressortir au milieu des murs et meubles hachurés.
Les recherches sur les vêtements rendent encore plus crédible ce monde entre fantasy et Moyen-Âge. Les compositions, avec des cases se chevauchant, des bulles dépassant parfois du cadre, rappellent que dans cette cité, il y a toujours quelque chose de caché derrière les apparences.
Don Juan des Flots. Acte II : Petites Tragédies accélère le déroulement de l’histoire pour se rapprocher du dénouement final. Qui de Doña Laura ou de Don Juan a la bonne vision de ce qui est nécessaire à la cité de Flots ? La réponse viendra dans le troisième tome.
48 pages – 14,90 €
