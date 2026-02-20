Eevi et les esprits du Nord. Un rêve dangereux – Miila Westin – la chronique BD

Résumé : L’été est revenu en Finlande, et Eevi séjourne chez son père. Un soir, alors qu’elle s’apprête à se coucher, elle entend frapper à sa fenêtre : c’est Otso, l’elfe qu’elle a rencontré à la fin de l’hiver dernier. Il vient la voir parce qu’il a besoin d’elle, mais aussi pour la prévenir que Louhi qui regne sur le royaume des morts, est à sa poursuite. Sans trop hésiter, Eevi décide de repartir dans le monde parallèle des esprits de la nature. Quelques affaires glissées dans son sac, le précieux pendentif transmis par sa grand-mère autour du cou, la voilà prête pour une nouvelle aventure.

Eevi et les esprits du Nord. T.2 – p.16-17 Tous droits de reproduction réservés ©Sarbacane, 2026, Miila Westin.

Critique : Dans cette nouvelle aventure, Eevi retrouve certains des esprits qu’elle avait croisés dans le précédent album, et elle nous invite aussi à en découvrir de nouveaux. Parmi eux, Vellamo, la mère de l’eau, que l’autrice Miila Westin fait apparaître avec beauté et délicatesse , au moment où Eevi plonge dans les eaux profondes du lac de la forêt et croit se noyer. C’est l’une des premières scènes poétiques du livre, et bien d’autres viendront ensuite. Dans ce monde parallèle, Eevi alterne entre action et repos. Mais dans son sommeil, l’aventure continue, car dans ce monde magique, les rêves sont aussi des espaces d’action. L’ensemble est onirique, doux et très beau.

Eevi et les esprits du Nord. T.2– p.26-27 Tous droits de reproduction réservés ©Sarbacane, 2026, Miila Westin.

Le récit s’appuie sur une aventure : il faut délivrer la sœur d’Otso devenue prisonnière d’une malédiction lancée par Louhi, la maitresse du royaume des morts. Pour y parvenir, la grand-mère d’Otso capable de contre la mauvais sort, a besoin de la présence d’Eevi à ces côtés car celle-ci possède un pouvoir particulier qui se manifeste par la force du pendentif que lui a confiée sa grand-mère. Pour rejoindre la sœur d’Otso, Eevi traverse une forêt qui est peuplé d’esprits hostiles. Elle rencontre sur son chemin un jeune homme sans nom qui devient son compagnon d’aventure, tandis qu’Otso est parti en éclaireur. Ils ne se connaissent pas mais il font se faire confiance mutuellement. Le monde des esprits est à la fois si différent et si proche des humains. Au delà de l’action, ce récit invite les lecteu.rices à regarder la nature autrement : arbres et forêts deviennent un espace sacré, fragile, où l’équilibre est fragile et où les lois de la nature différentes a celles des humains. La tolérance, le respect et l’entraide sont au cœur du récit entre toutes les formes du "vivant"

Eevi et les esprits du Nord. T.2– p.86-87 Tous droits de reproduction réservés ©Sarbacane, 2026, Miila Westin.

Comme dans le premier tome, l’ouvrage est découpé en chapitres, ce qui rend la lecture plus fluide pour les jeunes lecteurs, permet de jolies séquences de lectures partagés avec un adulte et donne également du rythme à l’intrigue. La mise en page est vraiment très belle : la nature s’anime, les esprits apparaissent et s’effacent avec finesse, le trait de Miila Westin reste simple et doux, et les couleurs sont superbes. Bref, ce second tome prolonge le plaisir du premier et donne envie de découvrir le suivant : même si l’histoire se suffit à elle-même, on sent bien que les aventures d’Eevi ne sont pas prêtes de s’arrêter.

Enfin, dans la continuité du précédent album, un petit dossier final, joliment présenté et un peu mystérieux, permet d’en apprendre davantage sur les personnages et les esprits qui peuplent le récit, tous issus de la mythologie fennique du Nord de l’Europe. Plongez dans cet univers : que vous soyez grand ou petit, il saura vous émerveiller.

