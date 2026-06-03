Equinox T.5 : Cheval de vent – Aurélie Wellenstein, Aurora Gate - la chronique BD

Aurélie Wellenstein écrit le cinquième tome de cette grande quête de fantasy. Aurora Gate dessine ces dangereuses retrouvailles tandis qu’avec l’aide de Diana F. Devora et Mark Shibark, elle assure les aplats. Noëmie Chevalier réalise les éléments graphiques et la couverture. La quête de Kamara vit un tournant, mais elle n’est pas encore terminée.

Résumé : Le récit commence par les retrouvailles tant attendues des quatre sœurs séparées depuis le début de la série ! Un grand moment qui va vite tourner court, car la dernière de la sororité, Sohalia, a bien changé. La voilà reine auto-proclamée d’un monde de tourbillon et de tempête, où les habitants risquent leur vie pour un petit éclat de pierre de lune, seul moyen pour eux de retrouver leur forme humaine. Et Sohalia n’a pas l’intention de changer pour ces trois filles qui l’ont abandonnée. Kamara devra à nouveau se battre pour recréer le lien qui les unissait toutes...

Critique : C’est le grand tome des retrouvailles. Enfin, depuis que la séparation initiale, après la catastrophe, les quatre sœurs sont réunies. Bien sûr, de nombreux obstacles restent à surmonter pour sceller définitivement l’histoire. Mais l’on sent bien que si ce n’est pas chose aisée, cela reste fort probable. Kamara doit faire des choix pour retrouver l’ancienne Sohalia, mais aussi pour sauver des vies.

Il s’agit bien de l’étourdissement du pouvoir, de la possibilité de régner et de reprendre en main sa vie qui est évoquée ici. Mais cette soif de reconnaissance qui permet à Sohalia de ne pas regarder ses peurs en face a de graves conséquences. Kamara tente le tout pour le tout afin de faire prendre conscience à sa sœur de ses excès. De son côté, Tenebrae retrouve enfin Torune, chacun était en charge de veiller sur les quatre sœurs, et chacun a accompli sa mission du mieux qu’il a pu. Mai là aussi, les retrouvailles s’avèrent difficile, Tenebrae ayant payé cher ses errances dans les Couloirs Noirs.

Aurélie Wellenstein continue à explorer avec ce récit épique le thème de la place qu’on se fait en ce monde et ce qui nous motive. L’angoisse, les doutes et la peur sont souvent des moteurs qui ne poussent pas les gens dans la bonne direction et on le réalise ici à nouveau avec le parcours de survie de Sohalia. La BD réserve également une surprise, que nous vous laissons le soin de découvrir.

© Aurélie Wellenstein, Aurora Gate / Drakoo

Aurora Gate continue à nous offrir ce dessin à l’encrage fin, aux personnages ronds, aux décors magiques, pour ce cinquième tome, des pans de terre flottant dans les cieux, traversés de vents violents et de brusques bourrasques. Les couleurs douces contrastent avec la dureté et la gravité des situations traversées par Kamara et ses sœurs. Les compositions suppriment parfois les contours de cases pour laisser un dessin trouver toute sa place dans la planche. Les effets visuels des vents et nuages embellissent le monde des vents, ce qui rend les pièges des bourrasques encore plus dangereux. La BD comporte toujours des pages consacrées aux différentes espèces de chevaux d’Equinox. Elle se termine sur un cahier graphique de deux pages montrant les personnages en pied, encrés et en couleurs.

Equinox T.5 Cheval de vent nous offre enfin le moment tant attendu des retrouvailles, avec un dernier obstacle à franchir !