Festival Cinélatino, du 25 mars au 3 avril 2022

La trente-quatrième édition du festival se déroulera à Toulouse et proposera plus de cent-trente films.

News : Après deux années fortement perturbées par la situation sanitaire, Cinélatino revient pour une édition à la convivialité retrouvée, cour de La Cinémathèque de Toulouse, en salles de cinéma dans même ville, et à travers tout la région Occitanie, avec une programmation à la fois dense et éclectique.

Plus de cent-trente films seront en effet proposés, dont une très grande partie sera consacrée aux productions récentes (compétitions et découvertes), avec pas moins de dix avant-premières, dix-huit premières françaises, quatre premières européennes et six premières mondiales ou internationales, fictions et documentaires confondus.

Le grand documentariste chilien Patricio Guzmán sera présent pour la rétrospective qui lui est consacrée. Le plus shakespearien des réalisateurs argentins, Matías Piñeiro, participera également au festival.

Deux anniversaires seront célébrés : les vingt ans de Cinéma en Construction qui œuvre depuis longtemps à la découverte de nouveaux talents et à la finalisation de leurs projets, et les trente ans de la revue Cinémas d’Amérique latine, qui demeure la seule revue au monde entièrement consacrée à la critique et au commentaire des cinémas latino-américains, en français, espagnol et portugais.

Pour plus d’informations, voir le lien vers le site officiel.